The following instruments on XETRA do have their first trading 14.05.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.05.2026Aktien1 US68968P1012 Ottobock SE & Co. KGaA ADR2 FR0013310281 Octopus Biosafety S.A.3 CA01165A1066 Alaros Exploration Inc.4 AU0000014458 Blue Star Helium Ltd.5 PG000A2PEAQ9 BSP Financial Group Ltd.6 CA55318L1040 MIIVO Holdings Corp.7 AU0000NWSLV3 News Corp. Cufs A8 NZNZME0001S0 NZME Ltd.9 AU0000361883 Symal Group Ltd.10 CA88749D1024 Tincorp Metals Inc.11 NZTWRE0011S2 Tower Ltd.12 US77106T1079 Robostrategy Inc.13 ES0627797931 EDP Renováveis S.A. BZR14 CA01176C2085 Alaska Silver Corp.Anleihen/ETF/ETP1 USU4328RAP92 Hilton Domestic Operating Company Inc.2 XS3379782074 BMW Finance N.V.3 XS3379782231 BMW Finance N.V.4 XS3379640363 ING Groep N.V.5 AU3CB0334621 National Australia Bank Ltd.6 AU3CB0334613 National Australia Bank Ltd.7 XS3370281878 Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.8 XS3376678721 Swisscom Finance B.V.9 XS3379782157 BMW Finance N.V.10 HK0001302741 Hong Kong Special Administrative Region11 XS3376380310 Swisscom Finance B.V.12 US001055CH35 AFLAC Inc.13 USP37878AF56 Bolivien, Republik14 US29365TAR59 Entergy Texas Inc.15 USY2836BBW38 Hong Kong Special Administrative Region16 US404280FR58 HSBC Holdings PLC17 US65473PBA21 NISOURCE Inc.18 US65473PBB04 NISOURCE Inc.19 US67021CAY30 NSTAR Electric Co.20 XS3370281795 Preduzece za TelekomunikacijeTelekom Srbija A.D.21 FR0014016E65 Rexel S.A.22 XS3349838204 Vonovia SE23 DE000HEL0V03 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0VW2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0VV4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 USU85757AA72 Station Place Securitization Trust27 IE000MNNJDT4 Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF28 XS3337099884 IncomeShares Robinhood (HOOD) Options ETP29 XS3337164027 IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP30 XS3337171154 IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP31 XS3337173440 IncomeShares UnitedHealth (UNH) Options ETP32 XS3337192234 IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP33 XS3337192408 IncomeShares Blockchain Leaders ETP34 XS3337205077 IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP35 XS3337307741 IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP36 XS3337373370 IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP37 XS3337373701 IncomeShares Uranium+ Yield ETP38 XS3337373966 IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP39 XS3337374261 IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP40 XS3337374691 IncomeShares Micron (MU) Options ETP41 XS3337374774 IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP42 XS3343238971 IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP43 XS3337375078 CoreShares Short Contango Long Equity ETP