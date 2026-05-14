Die Schaeffler AG steckt mitten in einer strategischen Transformation. Während das klassische Automobilgeschäft weiterhin stabile Erträge liefert, setzt der Konzern zunehmend auf Zukunftsmärkte wie Robotik, KI gestützte Fertigung und Elektromobilität. Schaeffler setzt immer stärker auf Zukunftstechnologien Schaeffler befindet sich aktuell in einer spannenden Umbruchphase. Der Konzern entwickelt sich zunehmend vom klassischen Automobilzulieferer hin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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