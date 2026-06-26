Die Schaeffler-Aktie gerät trotz positiver Nachrichten aus dem Verteidigungsbereich deutlich unter Druck. Nachdem das Unternehmen erst vor wenigen Tagen eine strategische Partnerschaft mit dem französischen Drohnenhersteller Delair bekannt gegeben hatte, verlor die Aktie am heutigen Handelstag zeitweise mehr als -6%. Damit rückt nun vor allem das Chartbild in den Fokus der Anleger. Kooperation mit Delair soll Drohnenproduktion ausbauen Am 19. Juni ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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