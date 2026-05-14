Siemens steht nach starken Quartalszahlen und neuen Übernahmeplänen erneut im Fokus der Anleger. Die Aktie erreichte zuletzt ein neues Rekordhoch und profitiert zusätzlich von optimistischen Analystenkommentaren großer Banken. Besonders die Expansion im Bahntechnikgeschäft und die Hoffnung auf neue Gewinnimpulse sorgen derzeit für Aufmerksamkeit.Rekordhoch nach Quartalszahlen Die Siemens-Aktie hat ihre jüngste Rally fortgesetzt und zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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