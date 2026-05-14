Infineon bleibt der große KI-Gewinner im DAX: Die Aktien des Chipherstellers legen weiter zu und erreichen den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Rückenwind erhält der Konzern weiterhin vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz und den steigenden Bedarf an Halbleitern für Rechenzentren. Reicht der Schwung bis zum Allzeithoch?Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus der Infineon-Aktie inzwischen auf rund zwei Drittel. Damit ist der Chiphersteller mit Abstand der stärkste DAX-Wert im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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