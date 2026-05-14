ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007236101
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