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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
14.05.26 | 16:35
8,012 Euro
-1,45 % -0,118
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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7,9847,98616:51
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5-Tage-Chart
CISCO
CISCO SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CISCO SYSTEMS INC99,62+14,72 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,012-1,45 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG51,03+0,53 %
NATIONAL GRID PLC14,940+1,05 %
RYANAIR HOLDINGS PLC22,940+0,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A4.180,00+3,21 %
SIEMENS AG274,75+2,98 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.