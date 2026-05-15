Makenita erweitert Saskatchewan-Präsenz - Sprotts MAX-Power-Investment rückt Natural-Hydrogen-Distrikt ins Rampenlicht

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Die Erweiterung der Landflächen neben MAX Power positioniert Makenita Resources im Zentrum eines sich rasch entwickelnden Natural-Hydrogen- und Magnetit-Korridors in Saskatchewan.

Der Wettlauf um strategische Flächen mit Bezug zu natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan beschleunigt sich zunehmend. Vor allem kleinere Explorationsgesellschaften versuchen verstärkt, ihre Landpositionen rund um frühe Entdeckungen zu konsolidieren, die bereits institutionelle Investoren sowie vermögende Anleger auf sich aufmerksam gemacht haben.

Dieses Umfeld erhielt in dieser Woche zusätzliche Dynamik, nachdem der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott seine Beteiligung an MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001) auf 12,8% auf nicht verwässerter Basis erhöht hat. Dies verstärkt den Fokus der Investoren auf die sich entwickelnde Natural-Hydrogen-Story in Saskatchewan zusätzlich.

Ebenfalls in dieser Woche gab Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) eine deutliche Erweiterung seines Serpentinization Iron-Magnetite Projects bekannt. Das Projektgebiet wurde mehr als verdoppelt - von 23.517 Acres auf nunmehr 51.304 zusammenhängende Acres, die direkt an die Liegenschaften von MAX Power in Saskatchewan angrenzen.

Saskatchewan entwickelt sich zu einem neuen Explorationsthema im Energiesektor

Natürlicher Wasserstoff zählt weiterhin zu den spekulativsten, aber zunehmend diskutierten Segmenten innerhalb der globalen Energiewende. Im Gegensatz zur industriellen Wasserstoffproduktion entstehen natürliche Wasserstoffvorkommen durch geologische Prozesse und könnten - sofern wirtschaftlich förderbar - eine kostengünstigere und emissionsärmere Energiequelle darstellen.

Der Sektor hat in den vergangenen 18 Monaten weltweit deutlich an Dynamik gewonnen, nachdem Explorationsunternehmen in Australien, Afrika und Nordamerika geologische Systeme identifiziert haben, die Wasserstoffansammlungen in Verbindung mit eisenreichen Formationen und tiefen Krustenstrukturen beherbergen könnten.

Saskatchewan rückte insbesondere durch die Lawson-Entdeckung von MAX Power und das daraus entwickelte Explorationsmodell auf Beckenmaßstab stärker in den Fokus. Jüngste Bohrupdates des Unternehmens deuteten auf mehrere Zonen mit natürlichem Wasserstoff und Helium innerhalb des größeren Projektgebiets hin. Dadurch wandelte sich die Wahrnehmung der Investoren von einem einzelnen Explorationsziel hin zu einem potenziell reproduzierbaren regionalen System.

Sprotts Investment verleiht dem Distrikt zusätzliche Glaubwürdigkeit

Der jüngste Impuls erfolgte durch den Erwerb von weiteren einer Million MAX-Power-Aktien durch eine von Eric Sprott kontrollierte Gesellschaft. Dadurch erhöhte sich seine Beteiligung auf nahezu 19,5% auf teilweise verwässerter Basis.

Während die Märkte für Junior-Explorer häufig stark auf prominente Investoren reagieren, besitzt Sprotts Engagement im Rohstoffsektor besondere Bedeutung. Er gilt seit Jahren als Investor, der frühzeitig auf neue Rohstofftrends setzt, noch bevor eine breitere institutionelle Beteiligung entsteht.

Die Aktien von MAX Power haben im Jahr 2026 bereits eine deutliche Neubewertung erfahren, angetrieben durch Explorationsfortschritte, steigende Handelsvolumina und anhaltendes Marktinteresse an der möglichen Kommerzialisierung natürlicher Wasserstoffsysteme.

Ebenso wichtig ist jedoch die Bedeutung dieser neuen Aufmerksamkeit für benachbarte Landbesitzer.

In Explorationsdistrikten im Frühstadium weitet sich die Bewertungsdynamik häufig über das ursprüngliche Entdeckungsunternehmen hinaus aus, sobald Investoren beginnen, umliegenden Flächen strategischen Wert beizumessen - insbesondere dann, wenn geologische Kontinuität vermutet wird.

Diese Entwicklung scheint zunehmend auch für Makenita relevant zu werden.

Makenita erweitert sich innerhalb einer wachsenden regionalen Story

Das vergrößerte Projektgebiet von Makenita in Saskatchewan umfasst nun mehr als 51.000 zusammenhängende Acres direkt angrenzend an das Projektgebiet von MAX Power. Damit erhält das Unternehmen signifikante Präsenz in einer Region, die sich rasch zu einem der aufmerksamsten beobachteten Explorationsgebiete Kanadas im frühen Energiesektor entwickelt.

Der Fokus des Unternehmens auf Eisen- und Magnetitformationen passt zur wachsenden Branchenaufmerksamkeit für Serpentinisierungsprozesse, bei denen eisenreiche ultramafische Gesteine unter bestimmten geologischen Bedingungen zur natürlichen Entstehung von Wasserstoff beitragen können.

Das Management hat schnell gehandelt, um zusätzliche Flächen zu sichern, solange sich das regionale Interesse noch in einer frühen Phase befindet.

Präsident Jason Gigliotti bezeichnete die Expansion sowohl als strategische Landakquisition als auch als langfristige Hebelchance im Zusammenhang mit der vergleichsweise schlanken Kapitalstruktur des Unternehmens. Mit etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien bleibt Makenita im Vergleich zu vielen anderen Junior-Explorern relativ klein.

Diese Positionierung könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen, sofern Saskatchewan weiterhin zusätzliches Kapital und technisches Interesse im Bereich Natural Hydrogen anzieht.

MAX Power treibt Potenzial auf Beckenmaßstab weiter voran

Auch die jüngsten operativen Entwicklungen bei MAX Power haben die übergeordnete Explorationsthese für die Region weiter gestärkt.

Das Unternehmen hat kürzlich eine 47 Quadratkilometer große 3D-Seismikuntersuchung über dem Lawson-Entdeckungsgebiet abgeschlossen und dabei ein sogenanntes "Lawson Look-a-like"-Ziel identifiziert, das sich etwa zwölf Kilometer südwestlich der ursprünglichen Entdeckung befindet.

Beim Bracken-Projekt, rund 325 Kilometer von Lawson entfernt, meldete MAX Power mehrere Intervalle mit Hinweisen auf natürlichen Wasserstoff und Helium. Dies unterstützt die Möglichkeit eines umfassenderen regionalen Systems, das sich über Saskatchewan erstreckt.

Auch die zusätzliche Helium-Exponierung könnte wirtschaftlich bedeutsam werden. Saskatchewan verfügt bereits über etablierte Infrastruktur zur Heliumproduktion, während die Heliumpreise aufgrund steigender Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie Hightech-Anwendungen strukturell stark geblieben sind.

Diese Kombination aus Natural-Hydrogen-Potenzial, Helium-Exponierung und Nähe zu industrieller Infrastruktur verändert zunehmend die Wahrnehmung der Investoren hinsichtlich der energiewirtschaftlichen Bedeutung der Provinz.

Small-Cap-Explorer positionieren sich für die nächste Phase

Für Junior-Explorer wie Makenita liegt die Chance zunehmend in der strategischen Positionierung vor einer möglichen Validierung des Distrikts auf größerer Ebene.

Die Saskatchewan-Erweiterung ergänzt ein breiteres kanadisches Explorationsportfolio des Unternehmens, das unter anderem Wolfram-Projekte in New Brunswick, Seltene-Erden-Ziele in Québec sowie Kobalt-Silber-Projekte in Ontario umfasst. Dennoch dürfte Saskatchewan angesichts des steigenden Marktinteresses an natürlichem Wasserstoff derzeit das Projekt mit der größten kurzfristigen Aufmerksamkeit der Investoren darstellen.

Wichtig bleibt, dass sich Makenita im Vergleich zu größeren Wettbewerbern weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Künftiges Bewertungspotenzial wird daher stark von der operativen Umsetzung, technischer Validierung und der Geschwindigkeit regionaler Entwicklungen abhängen.

Timing spielt an den Rohstoffmärkten eine zentrale Rolle. Die Kombination aus Flächenkonsolidierung, wachsendem Investoreninteresse und prominenter Unterstützung für benachbarte Betreiber schafft zunehmend ein stärkeres spekulatives Umfeld rund um den Distrikt.

Während Kapital weiterhin nach Engagements in neuen Energiethemen sucht, entwickelt sich der Natural-Hydrogen-Korridor in Saskatchewan von einem geologischen Nischenthema zu einer ernstzunehmenden Explorationsstory. Mit seiner erweiterten Landposition entlang der Projekte von MAX Power hat sich Makenita klar innerhalb dieser Entwicklung positioniert.

Quellen:

https://www.newsfilecorp.com/release/297220/Makenita-Resources-More-Than-Doubles-Its-Saskatchewan-IronMagnetite-Project-to-51304-Acres

https://www.boerse-express.com/news/articles/max-power-mining-aktie-sprott-baut-auf-128-prozent-auf-904497

https://fuelcellsworks.com/2026/04/21/news/max-power-advances-basin-scale-discovery-potential-with-multi-zone-natural-hydrogen-and-helium-intervals-at-bracken-a53914931

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098