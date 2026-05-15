1,5 Billionen USD Verteidigungsbudget - und dieser Drohnen-Player steht plötzlich im Zentrum

Anzeige / Werbung

Der neue US-Verteidigungshaushaltsantrag für 2027 schlägt mit 1,5 Billionen USD ein wie eine Bombe. Das sind 44% mehr als im Vorjahr. Doch der eigentliche Paukenschlag ist die strategische Neuausrichtung.

Es sind 63 Mrd. USD allein für unbemannte Systeme veranschlagt. Ein kanadisches Unternehmen ist dafür bestens gerüstet, kommt allerdings aus einer ungewöhnlichen Ecke. Statt auf reine Militärtechnologie zu setzen, hat Volatus Aerospace jahrelang Pipelines, Stromtrassen und Offshore-Windparks überwacht. Diese kommerzielle Basis könnte sich jetzt als entscheidender Vorteil erweisen.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Vom Inspekteur zum Rüstungslieferanten

Wer jahrelang im Auftrag von Energieversorgern tausende Kilometer Pipelines und Stromleitungen abfliegt lernt etwas, das sich nicht einfach aus Lehrbüchern ziehen lässt. Nämlich wie man zuverlässig, kosteneffizient und vor allem sicher unter realen Bedingungen operiert. Genau diese Erfahrung unterscheidet Volatus von den vielen Drohnen-Start-ups, die mit schönen Präsentationen, aber wenig operativer Substanz daherkommen.

Das Unternehmen aus Montreal hat sich Schritt für Schritt eine Position aufgebaut, die heute kaum noch zu kopieren ist. Während Wettbewerber noch um die ersten BVLOS-Genehmigungen kämpfen, fliegt Volatus bereits Nachteinsätze über hunderte Kilometer mit einer der ersten Freigaben dieser Art in Kanada. Das klingt nach technischer Detailverliebtheit, ist aber im Verteidigungsgeschäft das A und O. Regierungen kaufen keine Prototypen, sie kaufen Einsatzfähigkeit.

Der Schwenk nach Washington

Die massiven US-Investitionen in autonome Systeme sind kein Selbstläufer für jeden Drohnenanbieter. Wer hier zum Zug kommen will, braucht mehr als eine coole Kamera am Himmel. Gefragt sind Plattformen, die sich nahtlos in bestehende NATO-Strukturen einfügen, über verschlüsselte Datenlinks verfügen und unter extremen Bedingungen funktionieren. Volatus Aerospace hat genau darauf hingearbeitet mit eigenen Langstreckensystemen, die mittlerweile zwischen 8 Stunden und 7 Tagen in der Luft bleiben können, und einer Zentrale in Vaughan, von wo aus Missionen über Kontinente hinweg gesteuert werden.

Die europäische Verteidigungssparte des Unternehmens wuchs zuletzt um 150% auf über 10 Mio. CAD Umsatz. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Strategie, die vor Jahren angeschoben wurde, lange bevor die aktuellen Budgetschnitte die Schlagzeilen bestimmten.

Das folgende Video gibt einen tiefen Einblick ins Unternehmen.

Mirabel: Wo die Zukunft gebaut wird

Das Herzstück der Expansion steht in Quebec. In Mirabel entsteht auf einer Fläche von knapp 5.000 m², mit Option auf mehr als das Dreifache, ein Innovations- und Fertigungszentrum, das die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten brechen soll. Hier werden ab Sommer die mittelgroßen und großen Drohnensysteme vom Band laufen, die sowohl für kommerzielle als auch für militärische Kunden interessant sind.

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist simpel, aber überzeugend. Bei voller Auslastung können 7 - 10 Systeme pro Monat gefertigt werden, jedes mit einem Wert von rund 1,5 Mio. CAD. Die Investitionen sind nach 50 bis 60 verkauften Einheiten amortisiert. Zum Vergleich: Der aktuelle Jahresumsatz liegt bei einem Bruchteil dieser Zahl. Das ist das Skalierungspotenzial, das Analysten derzeit umtreibt.

Zahlen, die man gesehen haben sollte

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 brachte ein solides Umsatzplus von 26% auf 34,2 Mio. CAD. Deutlich eindrucksvoller ist der Anstieg im Verteidigungssegment. Hier hat sich der Umsatz binnen 2 Jahren fast verfünffacht. Das 4. Quartal allein trug 7,3 Mio. CAD bei, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auf der anderen Seite der Gewinn- und Verlustrechnung steht erwartungsgemäß ein operativer Verlust von knapp 15 Mio. CAD. Das klingt erst mal abschreckend, ist aber das typische Bild eines Unternehmens in der Investitionsphase. Wichtiger ist der Trend. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 25%. Und die Bilanz ist mit 41 Mio. CAD in der Kasse sehr robust.

Nach unserem Redaktionsschluss legte Volatus Aerospace am 14. Mai nach Börsenschluss die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Diese werden besonders spannend, da sich hier erstmals die volle Wirkung der jüngsten NATO-Aufträge und der laufenden Skalierung in den Zahlen zeigen könnte. Analysten erwarten eine deutliche Beschleunigung. Ist Ihr Interesse nach der Lektüre geweckt, sollten Sie sich die neuen Zahlen so schnell wie möglich ansehen.

Volatus Aerospace kostenlos und live auf dem International Investment Forum am 20. Mai erleben!



Pipeline als stiller Werttreiber

Was den Blick auf das tägliche Geschäft verstellen kann, ist der Blick auf das, was noch kommt. Die gesamte Auftragspipeline, also potenzielle Deals, die in unterschiedlichen Stadien der Verhandlung stehen, beläuft sich laut der Analysten auf 647 Mio. CAD. Das ist ein Vielfaches des aktuellen Umsatzes und zeigt, in welchen Größenordnungen sich hier etwas anbahnt.

Besonders spannend ist das Borealis-Programm der kanadischen Regierung. 70 Mio. CAD stehen für autonome Arktismissionen bereit. Volatus hat sich aus ursprünglich 200 Bewerbern auf eine Shortlist von 25 vorgearbeitet. Die Entscheidung fällt noch in diesem Jahr. Wer hier den Zuschlag bekommt, sichert sich nicht nur ein großes Volumen, sondern vor allem einen strategischen Fußabdruck in einem sicherheitspolitisch immer wichtiger werdenden Raum.

Softwareschub für die Marge

Ein oft übersehenes Element ist die zunehmende Bedeutung von Software im Geschäftsmodell. Mit SKYDRA hat Volatus eine SaaS-Plattform für Drohnenabwehr und Einsatzplanung auf den Markt gebracht. Die Bruttomargen in diesem Segment liegen bei 80 - 85%, eine völlig andere Hausnummer als beim Hardwareverkauf. Das wird die Profitabilität spürbar beschleunigen, sobald die Plattform breiter angenommen wird.

Branchenkenner schätzen, dass der Markt für Drohnenabwehr bis 2030 auf über 20 Mrd. USD anwachsen könnte. Volatus Aerospace ist hier früh dran, mit einer cloudbasierten Lösung, die keine große Anfangsinvestition beim Kunden erfordert. Genau das ist das Erfolgsrezept im Behörden- und Militärgeschäft. Es gibt niedrige Einstiegshürden, dann organisches Wachstum über Abonnements.

Analysteneinschätzungen und Kursziele

Die Fachleute sind sich einig in ihrer positiven Grundhaltung. Stifel setzt das Kursziel auf 1,00 CAD und hebt besonders die starke Bilanz sowie das Potenzial des Mirabel-Werks hervor. Canaccord Genuity kommt mit ebenfalls 1,00 CAD zum gleichen Ziel, betont aber die strategische Positionierung im Zuge der neuen kanadischen Verteidigungsstrategie. Ventum Capital Markets ist mit 0,95 CAD minimal vorsichtiger, sieht jedoch erhebliches Überraschungspotenzial aus der Pipeline. Haywood und die Maxim Group gehen mit 1,00 CAD beziehungsweise 1,25 CAD noch einen Schritt weiter. Zum aktuellen Kursniveau von rund 0,69 CAD ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von bis zu 81%.

Chart Volatus Aerospace, Stand 13.05.2026, Quelle: Refinitiv

Volatus Aerospace ist kein Bluff. Die kommerzielle Vergangenheit liefert das operative Fundament, der US-Budgetschub und Kanadas neue Beschaffungsregeln den politischen Rückenwind. Das Werk in Mirabel bringt die Skalierung, die Software die Margen. Die Analysten sehen Kurse zwischen 0,95 und 1,25 CAD, weit über dem aktuellen Niveau. Wer jetzt einsteigt, kauft kein Rätselraten, sondern einen klaren Fahrplan. Die nächsten Quartale werden zeigen, wie schnell das Schiff Fahrt aufnimmt. Die Richtung ist gesetzt. Die Zeit arbeitet für die, die früh eingestiegen sind.



Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA92865M1023