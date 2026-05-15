Freenet hat am Freitag die Bücher für das erste Quartal geöffnet. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter übertraf beim Umsatz die Erwartungen der Analysten. Die Integration von Mobilezone Deutschland - ein Dienstleister für Mobilfunk-Hardware und Abonnements - zeigt Wirkung. Auch das Wachstumsprodukt waipu.tv, eine Plattform für Internet-Fernsehen (IP-TV), liefert.Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,1 Prozent auf 761,9 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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