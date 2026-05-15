Frankfurt - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der Unicredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Auf Künstliche Intelligenz (KI) entfalle dabei ein «sehr grosser Teil», sagte die Managerin der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. «KI ist sehr kraftvoll in verschiedenen Bereichen.» Die Auswirkungen seien grösser als man vor gut einem Jahr angenommen habe. Beim Jobabbau will sie die eigene Belegschaft so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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