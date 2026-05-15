Es ist soweit: LVMH trennt sich nach fast 30 Jahren von seiner Modemarke Marc Jacobs. Wie der Luxusriese bekannt gab, übernimmt ein Joint Venture aus WHP Global und G-III Apparel Group die Marke für insgesamt 850 Millionen Dollar. • Marc Jacobs entwickelte sich unter LVMH vom New Yorker Nischenlabel zu einem international bekannten Modehaus.• In der aktuellen Luxusflaute überprüft LVMH seine Markenstruktur und konzentriert sich stärker auf Megamarken und besonders profitable Labels. • Marc Jacobs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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