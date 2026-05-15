Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG



15.05.2026 / 10:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd. Unternehmen: Electro Optic Systems Holdings Ltd. ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2026 Kursziel: 17,00 AUD (zuvor: 16,00 AUD) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Roadshow-Feedback: MARSS-Akquisition und weitere Katalysatoren stützen die Investment-These



Wir haben kürzlich gemeinsam mit EOS-CEO Dr. Andreas Schwer eine Roadshow in Frankfurt durchgeführt, bei der die geplante MARSS-Akquisition, die US-Programme sowie die wachsenden Chancen in den Bereichen Laser- und Weltraumtechnologien im Mittelpunkt der Gespräche standen. Insgesamt haben die Meetings unsere positive Einschätzung von EOS als differenziert positionierten Defense-Technologieanbieter bestätigt.



MARSS-Akquisition gewinnt strategisch weiter an Bedeutung: Aus unserer Sicht entwickelt sich die MARSS-Akquisition zunehmend zu einem zentralen Katalysator für kurzfristige Wertschöpfung. Nach dem jüngsten Update von EOS wird der Vollzug nun innerhalb der kommenden Tage erwartet. Die Transaktion stärkt insbesondere die Positionierung von EOS im GCC-Raum, wo sich die Nachfrage nach integrierten Counter-UAS-Systemen infolge des jüngsten Iran-Konflikts deutlich beschleunigt hat. Das Management betonte, dass die NiDAR-Plattform von MARSS ihre 'battle-ready"-Fähigkeiten bereits in jüngsten regionalen Konflikten unter Beweis gestellt habe. Insbesondere die Fähigkeit, unterschiedliche Sensoren und Effektoren in eine einheitliche Verteidigungsarchitektur zu integrieren, dürfte vor dem Hintergrund anhaltender globaler Lieferkettenengpässe einen zusätzlichen strategischen Vorteil darstellen.



Besonders hervorzuheben ist der jüngst gemeldete Auftragseingang von MARSS in Höhe von 165 Mio. AUD im Mai 2026 von einem bestehenden Kunden aus dem Mittleren Osten, wodurch sich der Auftragsbestand auf 217 Mio. AUD erhöht hat. Vor diesem Hintergrund haben EOS und die Verkäufer die Transaktionsbedingungen angepasst, einschließlich einer Anhebung der maximalen Earn-Out-Komponente von EUR 100 Mio. auf EUR 140 Mio. Dies reflektiert sowohl das deutlich verbesserte Marktumfeld als auch die zunehmend attraktive Geschäftsdynamik von MARSS. Darüber hinaus befinden sich Gespräche mit mehreren GCC-Staaten laut Management bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.



Auch aus Bewertungssicht erscheint die Transaktion weiterhin äußerst attraktiv. Basierend auf der fixen Vorabzahlung von rund 50 Mio. AUD sowie einer Beteiligung von 20% am Auftragseingang in den ersten zwölf Monaten entspricht die implizite Bewertung von MARSS aktuell lediglich rund dem 0,4-fachen des Auftragsbestands und liegt damit signifikant unter der aktuellen EOS-Bewertung von rund dem 3,3-fachen des Umsatzes. Sollten weitere relevante Auftragseingänge folgen, dürfte sich dieses Bewertungsniveau nochmals reduzieren.



Vor dem Hintergrund des früher als erwarteten Closings sowie der deutlich stärkeren Auftragsdynamik bei MARSS passen wir unsere Modellannahmen leicht an. Zwar berücksichtigen wir nun ab 2026 etwas höhere Personalkosten infolge der früheren Konsolidierung, dies dürfte jedoch durch deutlich höhere Umsatzbeiträge von MARSS in den kommenden Jahren gegenüber unseren bisherigen Erwartungen mehr als kompensiert werden.



US-Programme und Laser-Pipeline bleiben zentrale Kurstreiber: Das Management hob zudem die strategische Bedeutung des RWS-Auftrags für das Next-Generation-M1-Abrams-Programm hervor, bei dem bereits im Dezember 2025 erste Vorserienaufträge im Volumen von rund 33 Mio. USD gewonnen wurden. Weitere Vorserienaufträge werden im Verlauf des Jahres 2026 erwartet, während der Beginn der Serienproduktion ab 2027 wahrscheinlich erscheint. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen rund 2.000 Abrams-Plattformen ausgestattet werden, was ein starkes Nachfrageprofil impliziert.



Parallel dazu stärkt EOS weiterhin seine Wettbewerbsposition in den Bereichen Laser und Weltraumtechnologien. Die Gespräche mit den niederländischen Streitkräften - dem Apollo-Launch-Kunden - über eine Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich Lasertechnologie verlaufen weiterhin positiv. Nach dem Besuch des deutschen Verteidigungsministers Pistorius in Australien im April wird zudem eine zweite hochrangige deutsche Delegation zu einer Laserdemonstration erwartet. Darüber hinaus rechnen wir damit, dass bis Jahresende mindestens ein weiterer GCC-Kunde für Laserwaffensysteme gewonnen werden kann. Im Bereich Space Technologies finalisiert das Unternehmen derzeit zwei Demonstratoren-Systeme für eine Roadshow in Europa und den USA im Jahr 2027, die die Wettbewerbsposition von EOS im Bereich Laserwaffensysteme weiter stärken dürfte.



Fazit: Insgesamt haben sowohl die Roadshow als auch das jüngste MARSS-Update unsere positive Investment-These weiter untermauert. Die beschleunigte Nachfrage im GCC-Raum, die zunehmende Exponierung gegenüber US-Verteidigungsprogrammen sowie die wachsende Dynamik im Bereich Laserwaffen unterstützen die Entwicklung von EOS zu einem strategisch relevanten Multi-Domain-Defense-Technologieanbieter. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf 17,00 AUD je Aktie.







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