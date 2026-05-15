Südzucker (SZU) hat angekündigt, dass das Unternehmen einen starken Start ins Geschäftsjahr 27 erwartet, wobei das EBITDA im ersten Quartal (1. März - 31. Mai 2026) voraussichtlich signifikant im Vergleich zum Vorjahr steigen wird. Dies untermauert die Ansicht, dass eine operative Erholung im Gange ist. Diese Entwicklung unterstützt unseren optimistischen Investment-Case, das auf einer stärkeren Kostenbasis und einem unterstützenden Umfeld für Biokraftstoffe basiert, während eine nachhaltigere Wende weiterhin von einer signifikanten Erholung der Zuckerpreise abhängt. Die globalen Zuckermärkte zeigen zunehmend Anzeichen einer Straffung, unterstützt durch höhere Bioethanolpreise, geringere Anbauflächen für Zuckerrüben in Europa und potenzielle wetterbedingte Versorgungsunterbrechungen. Wir sehen begrenzte Abwärtsrisiken durch eine mögliche deutsche Zuckersteuer, während die Importbeschränkungen der EU zusätzlichen Rückhalt für inländische Produzenten bieten. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 15,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 28% impliziert, und weisen darauf hin, dass weiteres Upside von der Stärke und Dauerhaftigkeit der Erholung im Zuckermarkt abhängt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
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