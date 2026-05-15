In der türkischen Provinz Izmir will Enercon zukünftig Rotorblätter für seine neue Windenergieanlage E-175 EP5 E2 fertigen. Im Werk Bergama entstehen 700 Jobs für eine Produktionskapazität von 150 Blattsätzen pro Jahr. Der Windenergieanlagen-Hersteller Enercon will Rotorblätter für sein neues Modell E-175 EP5 E2 künftig auch in der Türkei produzieren. Im Zuge der internationalen Markteinführung des neuen Anlagentyps richtet der Hersteller in Bergama in der türkischen Provinz Izmir ein neues Rotorblattwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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