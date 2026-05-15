Zürich - Die Fast-Food-Kette McDonald's will im Kampf um ihre geplante Filiale am Zürcher Limmatquai nicht aufgeben. Sie zieht vor Verwaltungsgericht. «Wir wollen im Dörfli wieder für unsere Gäste da sein», wird Florian Goepfert, Leiter Immobilien von McDonald's Schweiz, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Deshalb habe McDonald's Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht. Die Beschwerde richtet sich gegen ein kürzlich gefälltes Urteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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