Im HEBELTRADER überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Erst gestern wurde bei Nvidia das erste Teilziel erreicht - mit einem Gewinn von 277 Prozent. Dazu direkt der nächste Paukenschlag: Bei Infineon wurde nach nur 20 Handelstagen das finale Kursziel erreicht. Der Gewinn: unglaubliche 1.542 Prozent. Damit markiert der Trade zugleich einen neuen HEBELTRADER-Rekord. Doch jetzt könnte bereits die nächste Ausnahmechance bereitstehen - mit einem möglichen Gewinnpotenzial von bis zu 3.802 Prozent.Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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