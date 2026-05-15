Niels Schnittger rückt in die Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland auf. Als COO Finanzvertriebe koordiniert er Prozesse und Digitalisierungsinitiativen für die Finanzberatungsgesellschaften. Er folgt auf Stefan Butzlaff, der sich künftig auf seinen Vorstandsposten bei der Swiss Life-Tochter tecis konzentriert. Zum 01.07.2026 kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland: Niels Schnittger rückt in das Führungsgremium auf. Als Chief Operating Officer (COO) Finanzvertriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact