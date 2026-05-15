LAIQON verfügt dank der selbst entwickelten KI über eine starke Marktposition im digitalen Anlagemanagement - mit hohem Skalierungspotenzial. Nach einer intensiven Aufbauphase liegt der Fokus der Hamburger nun auf nachhaltigem Umsatz- und Gewinnwachstum. Namhafte Partner sollen dabei helfen, die Strategie erfolgreich umzusetzen. Analysten heben den Daumen.AKTIONÄR-Leser wissen: LAIQON bietet Kunden und Partnern innovative Lösungen mit Fokus auf digitale Prozesse, nachhaltige Investments und eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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