

EQS-Media / 10.06.2026 / 11:48 CET/CEST

6 Jahre Track-Record: LAIQON - KI-Fonds outperformen ihre Peergroups deutlich LAIQON - AI Dynamic Multi Asset S: YTD-Performance von 18,05 %

LAIQON - AI Defensive Multi Asset S: YTD-Performance von 11,16 % Hamburg, 10. Juni 2026 Überzeugende Performance seit Auflage: Die beiden vom WealthTech LAIC, der KI-Tochter des Premium Wealth Spezialisten LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) gesteuerten KI-Mischfonds, erreichten am 29. Mai 2026 ihren 6-jährigen Track-Record. Das WealthTech LAIC setzt künstliche Intelligenz bereits seit 2019 erfolgreich in der Geldanlage ein. Der LAIC ADVISOR bildet die Investment-Engine der beiden Mischfonds. Sie nutzt dabei einen sechsstufigen, datengestützten Analyse- und Kontrollprozess, der globale Datenquellen, Deep Learning und Faktormodelle kombiniert und neuronale Netze einsetzt. Alle vier von LAIC aufgelegten Publikumsfonds steuern aktuell ein AuM-Volumen von über 80 Mio. EUR. Zum Jubiläum unterstreicht insbesondere die bisherige Wertentwicklung die Leistungsfähigkeit des KI-unterstützten Investmentprozesses über verschiedene Marktphasen hinweg. Im laufenden Kalenderjahr liegt die Performance des offensiven LAIQON - AI Dynamic Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T10) bei 18,05 %. Seit Auflegung bis zum 29.05.2026 wies der Fonds eine Performance von 66,41 % aus. Damit outperformte er seine Peergroup, den EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global, um 28,20 Prozentpunkte. Die Year-to-Date-Performance des mit einem Morningstar-Rating von 5 Sternen und einem Scope Mutual Fund Rating (A) ausgezeichneten defensiven LAIQON - AI Defensive Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T93) lag bei 11,16 %. Seit Auflegung erzielte der Fonds per 29.05.2026 eine kumulierte Wertentwicklung von 34,89 %. Damit outperformte auch dieser Fonds seine Peergroup, den EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global, um 18,55 Prozentpunkte. Lohnende Investments in Halbleiter- und Wasserstoffbranche Die KI identifizierte frühzeitig strukturelle Wachstumsthemen wie Halbleiter oder Wasserstoff und gewichtete diese dynamisch im Portfolio. Am 17.12.2025 erwarb beispielsweise der LAIQON - AI Dynamic Multi Asset S Anteile des iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) sowie des L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc). Der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc), der nach dem Kauf 7,51 % des Gesamtportfolios ausmachte, erzielte im Zeitraum vom Kaufzeitpunkt bis zum 29.05.2026 bislang eine Performance von 105,85 %. Der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc), der ebenfalls mit 7,51 % im Portfolio gewichtet wurde, verzeichnete im selben Zeitraum bisher eine Performance von 60,99 %. Zum Track-Record der Fonds sagt Christian Sievers, Chief AI Officer der LAIQON AG: "Für uns ist der 6-jährige Track-Record ein klarer Beleg, dass KI-basierte Modelle nicht nur im Backtest, sondern auch in realen Marktphasen konsistent Mehrwert liefern. Die Entwicklung der Fonds zeigt, dass wir mit der Verbindung unserer leistungsfähigen künstlichen Intelligenz und guten Markttimings bei beiden Fonds bislang eine robuste Performance für die Anleger liefern konnten." LAIQON-Gruppe: die Performance der beiden Mischfonds mit 6-Jahres-Track-Record im Überblick Wertentwicklung (Performance) seit Auflegung 29.05.2020 bis 29.05.2026: Name ISIN Performance seit Auflage**

Performance Morningstar Peergroup** Performance p.a.** Volatilität

p.a.** LAIQON - AI Dynamic Multi Asset S* DE000A2P0T10 66,41 % 38,21 % 8,85 % 9,48 %

LAIQON - AI Defensive Multi Asset S* DE000A2P0T93 34,89 % 16,34 % 5,11 % 6,13 %



*Namensumstellung zum 01.06.2026. Vorherige Fondsbezeichnungen: LF - AI Dynamic Multi Asset S, LF - AI Defensive Multi Asset S. ** Zeitraum: 29.05.2020 - 29.05.2026. Wertentwicklung (Performance) 12-Monatszeitraum: Name Performance 29.05.2020-29.05.2021 Performance 29.05.2021- 29.05.2022

Performance 29.05.2022- 29.05.2023 Performance 29.05.2023-29.05.2024

Performance 29.05.2024- 29.05.2025 Performance

29.05.2025-

29.05.2026

LAIQON - AI Dynamic Multi Asset S* 20,88 % -3,67 % 0,86 % 12,44 % 0,86 % 24,94 % LAIQON - AI Defensive Multi Asset S* 7,04 % -0,71 % -0,60 % 7,34 % 1,97 % 16,65 %

*Namensumstellung zum 01.06.2026. Vorherige Fondsbezeichnungen: LF - AI Dynamic Multi Asset S, LF - AI Defensive Multi Asset S. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eig. Darstellung; eig. Berechnungen; Stand: 29.05.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind ebenfalls berücksichtigt. Ein Ausgabeaufschlag für die Anteilsklasse fällt nicht an. Zusätzlich mindern individuell anfallende jährliche Depotkosten das Anlageergebnis. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. LAIC ADVISOR: Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen. Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist. LAIC: LAIC ist eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wort-/Bildmarke. Die mehrheitlich zur LAIQON AG gehörende LAIC-Unternehmensgruppe umfasst die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, die LAIC Capital GmbH sowie die LAIC Intelligence GmbH. Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,41 Mrd. EUR (Stand: 15.05.2026). Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung. Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren. MARKETING-ANZEIGE Rechtliche Hinweise und Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. 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