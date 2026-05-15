Unterföhring (ots) -
15.5.2026: Folgende Highlights starten im Juni neu bei Sky und WOW:
Serien, Shows und Dokumentationen
Marilyn Monroe - Ein Opfer der Mafia? S1 (1.6.)
Cold Case Investigators S1 (5.6.)
Unsere Erde im Wandel - Das Korallen-Special (5.6.)
Blue Whales: Return of the Giants (8.6.)
The Real Murders of Atlanta S3b (8.6.)
Putins Russland S1 (9.6.)
Animal Park S24 (10.6.)
Inside FBI - Die härtesten Fälle S6 (10.6.)
Champions der Tierwelt S1 (12.6.)
Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden (SVOD only) S1 (17.6.)
Die Wikinger - Entstehung eines Imperiums S1 (19.6.)
House of the Dragon S3 (22.6.)
Life Below Zero S8 (22.6.)
Tatort Hotel S1 (23.6.)
Grimm S1 (29.6.)
Sonderprogrammierung: Weltumwelttag (5.6.)
Sonderprogrammierung: Weltozeantag (8.6.)
Filme:
The Prosecutor (5.6.)
Mission: Gardener - Der grüne Daumen der Rache (6.6.)
Dracula - Die Auferstehung (12.6.)
Fist of the Warrior (13.6.)
Bang - Storm of Bullets (19.6.)
Him - Der Größte aller Zeiten (20.6.)
SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi! (26.6.)
Dann passiert das Leben (27.6.)
Pressekontakt:
Sky Deutschland:
Thomas Schöffner
Content PR
Thomas.Schoeffner@sky.de
Kontakt für Fotomaterial:
Bilder.Presse@sky.de
bzw. direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6275707
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Serien, Shows und Dokumentationen
Marilyn Monroe - Ein Opfer der Mafia? S1 (1.6.)
Cold Case Investigators S1 (5.6.)
Unsere Erde im Wandel - Das Korallen-Special (5.6.)
Blue Whales: Return of the Giants (8.6.)
The Real Murders of Atlanta S3b (8.6.)
Putins Russland S1 (9.6.)
Animal Park S24 (10.6.)
Inside FBI - Die härtesten Fälle S6 (10.6.)
Champions der Tierwelt S1 (12.6.)
Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden (SVOD only) S1 (17.6.)
Die Wikinger - Entstehung eines Imperiums S1 (19.6.)
House of the Dragon S3 (22.6.)
Life Below Zero S8 (22.6.)
Tatort Hotel S1 (23.6.)
Grimm S1 (29.6.)
Sonderprogrammierung: Weltumwelttag (5.6.)
Sonderprogrammierung: Weltozeantag (8.6.)
Filme:
The Prosecutor (5.6.)
Mission: Gardener - Der grüne Daumen der Rache (6.6.)
Dracula - Die Auferstehung (12.6.)
Fist of the Warrior (13.6.)
Bang - Storm of Bullets (19.6.)
Him - Der Größte aller Zeiten (20.6.)
SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi! (26.6.)
Dann passiert das Leben (27.6.)
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