Zürich - Der Elektrotechnikkonzern ABB sieht sich vom Iran-Konflikt in seinem Geschäft bislang «nicht allzu sehr betroffen». Die längerfristigen Auswirkungen würden eher in der Lieferkette spürbar, und zwar in den verschiedensten Bereichen, sagte ABB-CEO Morten Wierod in einem am Freitag online veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift «Bilanz». Allerdings habe ABB rund 1500 ABB-Mitarbeiter in der Region, betonte Wierod. «Und natürlich sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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