Bei Nvidia ist bislang vor allem die GPU-Nachfrage aus KI-Rechenzentren eingepreist. Die nächste Welle dürfte aber erst noch kommen: KI-Agenten, autonome Autos, humanoide Roboter und physische KI. Viele Anleger sehen diese Anwendungen im Alltag noch kaum - anders als ChatGPT & Co.Sobald klar wird, dass auch diese Zukunftsmärkte enorme GPU-Power brauchen, könnte das der Nvidia-Story neuen Schub geben. Verstärkt wird das durch das Jevons-Paradoxon: Wird KI günstiger und effizienter, sinkt der Rechenbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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