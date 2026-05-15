Die beeindruckende Rally der Nvidia-Aktie hat am Freitag zunächst einen Dämpfer erhalten. Nachdem der Chipkonzern zuletzt Kursrekord an Kursrekord gereiht hatte und sich einer Marktkapitalisierung von sechs Billionen Dollar näherte, kam es nun zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Aktie verlor mehr als drei Prozent und fiel auf rund 228 Dollar zurück. Angesichts der vorangegangenen Rally ist dieser Rückgang charttechnisch natürlich durchaus gesund. Oder sollte man nun allmählich Gewinne mitnehmen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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