Welches Material Öl-, Gas- und Offshore-Anlagen länger haltbar machen soll - Sparc Technologies und Akzo Nobel im Fokus

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Korrosion gehört zu den größten Kostenfaktoren in der globalen Industrie. Besonders in Bereichen wie Öl- und Gasförderung, Offshore-Windkraft oder maritimer Infrastruktur sind Stahlkonstruktionen dauerhaft extremen Belastungen ausgesetzt. Salzwasser, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und chemische Einflüsse führen dazu, dass selbst hochwertige Schutzbeschichtungen mit der Zeit an ihre Grenzen stoßen.

Genau an diesem Punkt rückt ein Material zunehmend in den Fokus der Industrie: Graphen. Das ultradünne Kohlenstoffmaterial gilt aufgrund seiner besonderen Eigenschaften seit Jahren als Hoffnungsträger für neue industrielle Anwendungen. Während viele Projekte lange im Forschungsstadium verharrten, zeichnet sich inzwischen zunehmend eine Kommerzialisierung ab.

Unternehmen wie Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) und Akzo Nobel (ISIN: NL0013267909) arbeiten aktuell daran, Graphen-basierte Beschichtungen in bestehende Industriesysteme zu integrieren.

Warum Korrosion für Industrieanlagen ein Milliardenproblem bleibt

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Korrosion sind enorm. Infrastruktur, Pipelines, Plattformen und Industrieanlagen müssen regelmäßig gewartet, repariert oder vollständig ersetzt werden. Besonders Offshore-Anlagen gelten als anspruchsvoll, da Materialien dort dauerhaft aggressiven Umweltbedingungen ausgesetzt sind.

Beschichtungen übernehmen deshalb eine zentrale Schutzfunktion. Allerdings entstehen im Laufe der Zeit Mikrorisse in den Schutzschichten. Durch diese kleinen strukturellen Schwächen können Wasser und Sauerstoff eindringen und den Korrosionsprozess auslösen.

Genau hier setzt Graphen an.

Das Material besitzt eine außergewöhnlich hohe Stabilität und wirkt innerhalb der Beschichtung wie eine zusätzliche Barriere. Gleichzeitig kann Graphen die strukturelle Integrität der Schutzschicht verbessern und die Ausbreitung von Mikrorissen verlangsamen.

In standardisierten Tests wurden bei Graphen-verstärkten Beschichtungen deutliche Verbesserungen der Korrosionsbeständigkeit festgestellt. Teilweise lag die Verbesserung im Bereich von rund 26 bis 79% gegenüber klassischen Systemen.

Sparc Technologies setzt auf Integration statt Disruption

Sparc Technologies verfolgt dabei einen klar anwendungsorientierten Ansatz. Mit der EcoSPARC-Technologie entwickelt das Unternehmen ein Graphen-basiertes Additiv für industrielle Schutzbeschichtungen.

Der entscheidende Unterschied zu vielen anderen Graphen-Projekten liegt in der Integration. EcoSPARC ist als sogenannte Drop-in-Lösung konzipiert. Bestehende Beschichtungssysteme können verbessert werden, ohne Produktionsprozesse grundlegend zu verändern.

Gerade in konservativen Industrien wie Öl & Gas oder Offshore-Infrastruktur spielt dieser Punkt eine wichtige Rolle. Betreiber setzen bevorzugt auf Technologien, die sich in bestehende Systeme integrieren lassen und keine umfangreichen Umstellungen erfordern.

Nach mehreren Jahren Entwicklung und Validierung bewegt sich Sparc inzwischen zunehmend in Richtung Kommerzialisierung. Erste kommerzielle Verkäufe wurden bereits umgesetzt, parallel laufen weitere Feldtests und industrielle Anwendungen.

Akzo Nobel bringt EcoSPARC in ein etabliertes Industriesystem

Besonders relevant ist dabei die Zusammenarbeit mit Akzo Nobel. Der weltweit tätige Beschichtungskonzern plant die Markteinführung eines EcoSPARC-optimierten Produkts auf Basis der Schutzbeschichtung Interzone 954.

Dieses System verfügt über eine mehr als 25-jährige Einsatzhistorie und wird weltweit in anspruchsvollen Industrien verwendet. Dazu zählen Bergbau, Öl- und Gasförderung, Raffinerien sowie Offshore-Windkraftanlagen.

Interzone 954 gilt innerhalb der Branche als etablierte Langzeitlösung für den Korrosionsschutz von Stahlstrukturen. Die Integration von EcoSPARC erfolgt damit nicht in einem experimentellen Nischenprodukt, sondern innerhalb eines bereits etablierten Industriesystems.

Für Sparc Technologies ist das strategisch bedeutsam. Statt eine vollständig neue Beschichtung am Markt zu platzieren, wird die Technologie direkt in eine bestehende Produktplattform eingebunden. Das reduziert potenzielle Eintrittsbarrieren erheblich und könnte die industrielle Akzeptanz beschleunigen.

HydroGraph liefert die Materialbasis für die Skalierung

Parallel dazu arbeitet Sparc mit HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) zusammen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von hochreinem Graphen spezialisiert und soll die Materialbasis für die weitere Skalierung liefern.

Gerade die Qualität und Konsistenz des Materials gelten als entscheidende Faktoren für industrielle Anwendungen. Viele Graphen-Projekte scheiterten in der Vergangenheit daran, dass die Eigenschaften des Materials nicht ausreichend reproduzierbar waren.

Die Kooperation zwischen HydroGraph und Sparc verfolgt daher eine klare Arbeitsteilung: HydroGraph produziert das Material, Sparc integriert es in industrielle Anwendungen.

Dieser Ansatz könnte insbesondere im Bereich Schutzbeschichtungen an Bedeutung gewinnen, da hier langfristige Zuverlässigkeit und reproduzierbare Ergebnisse entscheidend sind.

Offshore, Energie und Infrastruktur als mögliche Wachstumsmärkte

Der potenzielle Einsatzbereich für Graphen-basierte Beschichtungen ist breit. Besonders interessant sind Anwendungen, bei denen Wartungskosten hoch und Ausfallzeiten teuer sind.

Offshore-Windparks, Ölplattformen, Pipelines, Raffinerien oder maritime Infrastruktur zählen genau zu diesen Bereichen. Bereits kleine Verbesserungen der Lebensdauer können dort erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an Materialien, die bestehende Schutzsysteme effizienter machen, ohne neue Infrastruktur aufzubauen. Sparc Technologies positioniert sich genau an dieser Schnittstelle. Die Kombination aus bestehender Industrieplattform, etablierten Partnern und einer integrierbaren Technologie könnte dabei helfen, Graphen schrittweise aus der Entwicklungsphase in den industriellen Alltag zu überführen.

Ob und wie schnell sich diese Entwicklung durchsetzt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die aktuellen Kooperationen und Fortschritte deuten jedoch darauf hin, dass der Markt für Graphen-basierte Schutzbeschichtungen zunehmend in eine neue Phase eintritt.

Quellen:

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03086636.pdf

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html

https://www.akzonobel.com/content/dam/akzonobel-corporate/global/en/regional-assets/japan/wind-expo-2025-brochure-02-IP0078-Interzone%20954-UK-LR.pdf

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Enthaltene Werte: NL0013267909,AU0000115750,CA44888L1085