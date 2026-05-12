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Small- & Micro Cap Investment
12.05.2026 06:10 Uhr
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Sparc Technologies strebt kommerziellen Durchbruch mit Einführung graphenverstärkter Beschichtungen an

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An der ASX notiertes Materialtechnologieunternehmen kooperiert mit globalem Beschichtungsriesen AkzoNobel, um 2026 ein graphenverstärktes Korrosionsschutzprodukt auf den australischen Markt zu bringen

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) rückt der Kommerzialisierung seiner graphenbasierten Beschichtungstechnologie durch eine Partnerschaft mit dem globalen Farben- und Beschichtungshersteller AkzoNobel näher. Dies stellt einen potenziell bedeutenden Schritt für das in Adelaide ansässige Unternehmen dar, das sich im Markt für industrielle Schutzbeschichtungen etablieren möchte.

Das an der ASX gelistete Unternehmen erklärte, dass AkzoNobel (ISIN: NL0013267909) plant, ab Mai 2026 eine mit ecosparc verbesserte Version seines etablierten Schutzbeschichtungsprodukts Interzone 954 in Australien zu vermarkten. Damit erhält Sparc erstmals einen bedeutenden Zugang zur großflächigen kommerziellen Anwendung.

Die Entwicklung verschafft Sparc Zugang zu einem weltweit verbreiteten Industrie-Beschichtungsprodukt, das seit mehr als 25 Jahren in Bereichen wie Offshore-Öl- und Gasindustrie, Bergbau, maritimer Infrastruktur und Anlagen für erneuerbare Energien eingesetzt wird. Laut der Präsentation wurde Interzone 954 weltweit zum Schutz von schätzungsweise 85 Millionen Quadratmetern Stahl verwendet.

Für Sparc stellt die Vereinbarung weit mehr als nur eine technologische Validierung dar. Investoren dürften die Partnerschaft mit dem in Amsterdam ansässigen AkzoNobel-Konzern - einem Beschichtungsunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 150 Ländern und einem Jahresumsatz von 10,2 Milliarden Euro - als wichtige Bestätigung der Graphen-Additivplattform des Unternehmens ansehen.

Graphen, ein kohlenstoffbasiertes Nanomaterial, das für seine Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist, gilt seit Langem als vielversprechender Zusatzstoff für industrielle Beschichtungen, da es das Potenzial besitzt, die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern. Die kommerzielle Einführung wurde bislang jedoch durch Herausforderungen bei der Herstellung, inkonsistente Leistung und Schwierigkeiten bei der Integration in bestehende Farbsysteme begrenzt.

Sparc ist überzeugt, einige dieser Hürden mit seinem proprietären "ecosparc"-Additiv überwunden zu haben, das als "Drop-in"-Produkt konzipiert wurde und von Beschichtungsherstellern während standardisierter Produktionsprozesse integriert werden kann.

Das Unternehmen erklärt, dass Labor- und Feldtests über mehrere Jahre hinweg messbare Leistungsverbesserungen bei epoxybasierten Schutzbeschichtungen gezeigt hätten. Nach Angaben von Sparc ergaben Tests an mehr als 4.000 Panels sowie neun ISO-standardisierte Korrosionstestrunden Leistungssteigerungen im Korrosionsschutz zwischen 26% und 79% bei verschiedenen Beschichtungsformulierungen.

Die kommerzielle Chance ist eng mit dem weltweit zunehmenden Fokus auf die Lebensdauer von Anlagen und die Wartung von Infrastruktur verbunden, insbesondere in Industrien mit korrosiven Betriebsumgebungen. Korrosion stellt weiterhin eine erhebliche wirtschaftliche Belastung dar. Sparc verweist auf Studien, die direkte und indirekte Kosten von rund 6 Billionen US-Dollar jährlich schätzen. Zudem betonte das Unternehmen, dass der durch Korrosion verursachte Stahlaustausch erheblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt.

Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an Beschichtungstechnologien, die Wartungsintervalle verlängern und Betriebsausfälle reduzieren können. Offshore-Windkraftanlagen, petrochemische Einrichtungen, maritime Anlagen und Bergbaubetriebe gehören zu den Sektoren, in denen Schutzbeschichtungen eine entscheidende Rolle beim Erhalt von Stahlstrukturen und der Vermeidung von Stillständen spielen.

Sparc hat bereits Produktionskapazitäten in Adelaide aufgebaut, um die erste kommerzielle Belieferung zu unterstützen. Das Unternehmen erklärte, dass die derzeitige Anlage ausreichend ecosparc-Additive produzieren könne, um jährlich etwa 4,5 Millionen Liter verbesserter Schutzbeschichtungen zu ermöglichen - basierend auf den aktuellen Dosierungsannahmen.

Das Management erklärte, dass das Produktionsmodell modular und skalierbar sei, sodass die Fertigungskapazität bei steigender Kundennachfrage relativ schnell erweitert werden könne. Sparc plant zudem, den Herstellungsprozess während der frühen kommerziellen Phase unter eigener Kontrolle zu halten, um geistiges Eigentum zu schützen und Qualitätsstandards sicherzustellen, bevor möglicherweise eine Ausweitung über Lohnfertigungspartnerschaften erfolgt.

Obwohl die Beziehung zu AkzoNobel zu einem bedeutenden kommerziellen Katalysator werden könnte, bleibt Sparc ein Technologieunternehmen in einer frühen Entwicklungsphase mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung von rund 46 Millionen australischen Dollar und liquiden Mitteln von 1,9 Millionen australischen Dollar per März 2026. Das Unternehmen muss weiterhin eine nachhaltige Kundennachfrage, wiederkehrende Verkaufsvolumina und eine erfolgreiche Umsetzung im industriellen Maßstab nachweisen.

Die Kommerzialisierungszeiträume in der Beschichtungsindustrie können zudem langwierig sein, insbesondere wenn Produkte in kritischen Infrastrukturanwendungen eingesetzt werden, die langfristige Qualifizierungs- und Leistungsnachweise erfordern. Die Akzeptanzraten dürften letztlich davon abhängen, ob Kunden die verbesserten Beschichtungen als wirtschaftlich vorteilhaft gegenüber bestehenden Lösungen wahrnehmen.

Dennoch verleiht die Partnerschaft mit AkzoNobel Sparc ein Maß an Glaubwürdigkeit, das kleinere Materialtechnologieunternehmen häufig nur schwer erreichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Netzwerk aus Industrie- und Forschungspartnern aufgebaut, darunter Fortescue, Santos, BHP, Dulux und die University of Adelaide, ergänzt durch internes Know-how im Bereich Beschichtungen und Graphen.

Der nächste wichtige Meilenstein für Investoren wird die kommerzielle Einführung des ecosparc-verbesserten Interzone-954-Produkts in Australien im Mai 2026 sowie eine mögliche anschließende Expansion in internationale Märkte oder zusätzliche Beschichtungssysteme sein. Sollte der Rollout erfolgreich verlaufen, könnte sich Sparc als aufstrebender Anbieter graphenbasierter Performance-Additive für die globale Schutzbeschichtungsindustrie positionieren - einen Markt, der zunehmend auf Langlebigkeit, Wartungseffizienz und niedrigere Emissionen über den gesamten Lebenszyklus fokussiert ist.

Quellen:

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies Limited" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000115750
https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Interessenkonflikte: Mit Sparc Technologies Limited existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sparc Technologies Limited. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sparc Technologies Limited können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sparc Technologies Limited einsehen: https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Enthaltene Werte: NL0013267909,AU0000115750

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