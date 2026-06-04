Von DroneShield bis morgen: Warum europäische Anleger wieder verstärkt auf australische Wachstumswerte schauen

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Wenn europäische Anleger heute über erfolgreiche internationale Wachstumsunternehmen sprechen, fällt immer häufiger ein Name aus Australien: DroneShield (ISIN: AU000000DRO2).

Der Spezialist für Drohnenabwehrtechnologie hat sich in wenigen Jahren von einem vergleichsweise kleinen Technologieunternehmen zu einem weltweit beachteten Akteur im Verteidigungs- und Sicherheitssektor entwickelt. Unterstützt durch steigende Verteidigungsausgaben, die zunehmende Bedeutung von Drohnentechnologie und die wachsende Nachfrage nach modernen Sicherheitssystemen konnte DroneShield seine Marktposition kontinuierlich ausbauen.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Aufmerksamkeit, die das Unternehmen inzwischen auch in Europa genießt. DroneShield zählt regelmäßig zu den meistdiskutierten australischen Aktien auf deutschen Finanzportalen und gehört an deutschen Handelsplätzen häufig zu den umsatzstärksten ASX-Werten. Für viele Investoren stellt das Unternehmen inzwischen ein Beispiel dafür dar, welches Potenzial erfolgreiche Wachstumsunternehmen von der Australian Securities Exchange (ASX) entfalten können.

Gleichzeitig stellt sich für zahlreiche Anleger die Frage: Welche australischen Unternehmen könnten sich heute dort befinden, wo DroneShield vor einigen Jahren stand?

Diese Frage rückt zunehmend in den Fokus europäischer Investoren.

Australien entwickelt sich zur Innovationsbörse

Während Australien traditionell mit Rohstoffunternehmen und Banken in Verbindung gebracht wird, hat sich die ASX in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Neben weltweit führenden Bergbauunternehmen sind heute zahlreiche innovative Unternehmen aus den Bereichen Verteidigungstechnologie, Gesundheitswesen, künstliche Intelligenz, Software, Energietechnologie und fortschrittliche Materialien an der Börse notiert.

Die ASX genießt unter internationalen Investoren einen hervorragenden Ruf. Strenge Offenlegungspflichten, hohe Corporate-Governance-Standards und ein transparentes regulatorisches Umfeld machen den australischen Kapitalmarkt zu einem der angesehensten Börsenplätze weltweit.

Für europäische Anleger kommt hinzu, dass immer mehr australische Unternehmen zusätzlich an deutschen Handelsplätzen wie Frankfurt, Tradegate oder Gettex handelbar sind. Dadurch wird der Zugang zu australischen Wachstumswerten deutlich einfacher als noch vor wenigen Jahren.

Wachstumsthemen mit globaler Bedeutung

Das Interesse vieler Investoren richtet sich heute insbesondere auf Unternehmen, die von langfristigen globalen Trends profitieren könnten.

Dazu zählen unter anderem die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, mentale Gesundheit, künstliche Intelligenz, Dekarbonisierung, Wasserstofftechnologie sowie innovative Werkstoffe.

Gerade in diesen Zukunftsmärkten entstehen häufig Unternehmen, die zunächst nur von einer kleinen Investorengruppe wahrgenommen werden, bevor sie später deutlich größere Aufmerksamkeit erhalten.

Für Anleger kann die Herausforderung darin bestehen, solche Unternehmen möglichst frühzeitig zu identifizieren und ihre Entwicklung über mehrere Jahre zu begleiten.

Zwei Unternehmen im Fokus des ASX Hidden Champions Webinars

Vor diesem Hintergrund erhalten europäische Investoren beim kommenden ASX Hidden Champions Webinar die Gelegenheit, zwei Unternehmen kennenzulernen, die in wachstumsstarken Zukunftsmärkten aktiv sind.

Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) ist im Bereich mentale Gesundheit und innovative Therapien tätig. Das Unternehmen kombiniert spezialisierte Kliniken, Datenauswertung und die Entwicklung neuer Behandlungsansätze für psychische Erkrankungen. Das Marktumfeld erhält zusätzlichen Rückenwind durch zunehmende politische Unterstützung für die Erforschung und Anwendung neuartiger Therapien, insbesondere im Bereich psychischer Gesundheit.

Mit der Expansion seines Kliniknetzwerks verfolgt Emyria eine Strategie, die auf einen langfristig wachsenden Bedarf an modernen Behandlungsmöglichkeiten abzielt.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) adressiert gleich mehrere globale Wachstumsthemen. Das Unternehmen entwickelt Anwendungen auf Basis von Graphen, einem der leistungsfähigsten bekannten Werkstoffe, und engagiert sich gleichzeitig im Bereich grüner Wasserstofftechnologien.

Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt die Einführung einer graphenverstärkten Schutzbeschichtung durch den internationalen Beschichtungskonzern AkzoNobel, die auf der ecosparc-Technologie von Sparc basiert. Parallel dazu arbeitet Sparc gemeinsam mit Partnern an neuen Technologien zur Wasserstoffproduktion der nächsten Generation.

Direkter Zugang zum Management

Während viele Anleger internationale Wachstumsunternehmen ausschließlich über Pressemitteilungen, Analystenberichte oder Finanzmedien verfolgen, bietet das ASX Hidden Champions Webinar die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensführungen in Kontakt zu treten.

Teilnehmer erhalten Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Marktchancen, strategische Prioritäten und die nächsten Wachstumsschritte der Unternehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fragen unmittelbar an das Management zu richten.

Die Geschichte von DroneShield zeigt, dass bedeutende Wachstumsgeschichten häufig lange vor ihrer breiten Wahrnehmung an den Kapitalmärkten beginnen. Für Investoren, die nach den potenziellen Erfolgsgeschichten von morgen suchen, könnte sich daher ein Blick auf Australiens nächste Generation von Wachstumsunternehmen lohnen.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie an ASX Hidden Champions teil - einem exklusiven Webinar, das zwei aufstrebende australische Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, differenzierten Technologien und starkem Wachstumspotenzial für internationale Investoren vorstellt.

Präsentierende Unternehmen Emyria Limited + Emyria ist ein australisches Gesundheits- und Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere auf psychedelisch unterstützte Therapien für PTSD und Depressionen. Das Unternehmen verzeichnete für das erste Halbjahr des GJ 2026 ein Umsatzwachstum von 136% auf 1,55 Mio. AUD. Für europäische Investoren ist das Unternehmen an der Frankfurter Börse unter dem Ticker Q84 notiert. Sparc Technologies Limited + Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Beschichtungen sowie Lösungen im Bereich grüner Wasserstoff. Das Flaggschiffprodukt ecosparc verbessert die Korrosionsbeständigkeit industrieller Beschichtungen. Ab Mai 2026 bringt der Kooperationspartner AkzoNobel das damit verbesserte Produkt Interzone 954 kommerziell auf den Markt - für Offshore-Windanlagen, maritime Infrastruktur und die Bergbaubranche. Zum Kalender hinzufügen Google Kalender Outlook Live Jetzt kostenlos registrieren Dienstag, 9. Juni 2026 · 12:00 - 13:00 Uhr · Online-Webinar Zur Anmeldung ?

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000073645,AU0000115750