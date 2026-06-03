Warum Sparc Technologies auf Graphen, Wasserstoff und Natrium-Ionen-Batterien setzt - statt auf Lithium

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Lithium galt in den vergangenen Jahren als einer der wichtigsten Rohstoffe der Energiewende. Elektroautos, Batteriespeicher und zahlreiche neue Technologien haben den Bedarf stark steigen lassen. Gleichzeitig wächst inzwischen das Interesse an alternativen Materialien und Energiesystemen, die weniger stark von Lithium abhängig sind.

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750). Während viele Unternehmen auf ein einzelnes Technologiefeld fokussiert sind, arbeitet Sparc inzwischen an drei unterschiedlichen Zukunftsbereichen: Graphen-basierte Industriematerialien, direkte Wasserstoffproduktion mit Sonnenlicht und Natrium-Ionen-Batterien.

Die Gemeinsamkeit dieser Projekte liegt weniger in den Technologien selbst als in ihrer strategischen Ausrichtung. Alle drei Ansätze adressieren Bereiche, in denen Industrie und Energiewirtschaft nach kostengünstigeren, skalierbaren und ressourcenschonenderen Lösungen suchen.

Graphen soll bestehende Industrien effizienter machen

Am weitesten entwickelt ist aktuell die Graphen-Sparte des Unternehmens. Mit der EcoSPARC-Technologie arbeitet Sparc an Additiven für industrielle Schutzbeschichtungen.

Graphen gilt aufgrund seiner hohen Stabilität und Barriereeigenschaften seit Jahren als eines der interessantesten Industriematerialien. Besonders im Korrosionsschutz wächst das Interesse an Anwendungen, die die Lebensdauer von Stahlkonstruktionen verlängern könnten.

Nach mehreren Jahren Entwicklung bewegt sich Sparc inzwischen zunehmend in Richtung Kommerzialisierung. Gemeinsam mit Akzo Nobel (ISIN: NL0013267909) soll ein EcoSPARC-optimiertes Beschichtungssystem auf Basis von Interzone 954 auf den Markt gebracht werden. Parallel arbeitet das Unternehmen mit HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) an der Versorgung mit hochreinem Graphen.

Der Ansatz unterscheidet sich von vielen früheren Graphen-Projekten. Statt neue Systeme von Grund auf aufzubauen, konzentriert sich Sparc auf die Integration in bestehende industrielle Anwendungen.

Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht statt über klassische Elektrolyse

Während sich viele Wasserstoffprojekte auf Elektrolyse konzentrieren, verfolgt Sparc Hydrogen einen anderen Ansatz.

Das Joint Venture von Sparc Technologies, Fortescue Ltd (ISIN: AU000000FMG4) und der University of Adelaide entwickelt ein Verfahren namens Photocatalytic Water Splitting. Dabei wird Wasser mithilfe konzentrierten Sonnenlichts und spezieller Photokatalysatoren direkt in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass kein klassischer Elektrolyseur benötigt wird. Statt zunächst Strom zu erzeugen und diesen anschließend für die Elektrolyse einzusetzen, soll Sonnenenergie unmittelbar für die chemische Reaktion genutzt werden.

Mit der Pilotanlage am Roseworthy Campus in Australien hat das Unternehmen bereits erste kontinuierliche Wasserstoffproduktion unter realen Bedingungen demonstriert.

Gerade vor dem Hintergrund steigender Infrastrukturkosten in vielen Wasserstoffprojekten könnte dieser Ansatz langfristig zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten.

Natrium-Ionen-Batterien rücken als Alternative stärker in den Fokus

Parallel dazu arbeitet Sparc auch an Materialien für Natrium-Ionen-Batterien. Dieses Segment erhält derzeit zunehmende Aufmerksamkeit, weil Natrium im Vergleich zu Lithium deutlich breiter verfügbar und kostengünstiger ist.

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit der Queensland University of Technology entwickelt Sparc sogenannte Hard-Carbon-Anodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien. Dabei nutzt das Unternehmen biobasierte Ausgangsmaterialien, um nachhaltigere Batteriekomponenten zu entwickeln.

Die Bedeutung des Projekts zeigt sich auch daran, dass es Fördermittel über das australische Australia's Economic Accelerator Programm erhalten hat. Die Förderung soll die Weiterentwicklung der Technologie unterstützen und den Weg Richtung Kommerzialisierung erleichtern.

Das Interesse an Natrium-Ionen-Batterien wächst dabei nicht nur in Australien. Weltweit arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen daran, Alternativen zu Lithium-Ionen-Systemen zu entwickeln. Besonders im Bereich stationärer Energiespeicher gelten Natrium-Systeme als potenziell interessante Ergänzung.

Drei Technologien mit einem gemeinsamen Nenner

Auf den ersten Blick wirken Graphen, Wasserstoff und Natrium-Ionen-Batterien wie völlig unterschiedliche Geschäftsfelder. Tatsächlich adressieren sie jedoch ähnliche industrielle Herausforderungen.

In allen drei Bereichen geht es darum, bestehende Systeme effizienter, kostengünstiger oder ressourcenschonender zu gestalten. Während Graphen die Haltbarkeit industrieller Materialien verbessern soll, arbeitet Sparc Hydrogen an einer vereinfachten Wasserstoffproduktion. Die Natrium-Ionen-Forschung wiederum zielt auf Batteriesysteme ab, die weniger stark von kritischen Rohstoffen abhängig sind.

Dadurch entsteht eine vergleichsweise breite Technologiebasis. Statt ausschließlich auf einen einzelnen Trend zu setzen, positioniert sich Sparc Technologies in mehreren Bereichen, die von langfristigen Veränderungen in Energie, Industrie und Infrastruktur profitieren könnten.

Noch befinden sich viele dieser Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Die aktuellen Fortschritte zeigen jedoch, dass das Unternehmen versucht, mehrere Zukunftstechnologien parallel in Richtung industrieller Anwendung zu entwickeln.

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Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/spn/sparc-technologies-limited/news/sodium-ion-battery-project-receives-aea-grant-2947940.html

https://www.sparchydrogen.com/post/sparc-hydrogen-university-of-adelaide-awarded-2-75-million-aea-grant-to-support-direct-solar-to-hy

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html

https://newshub.medianet.com.au/2023/09/further-positive-results-for-sodium-ion-battery-materials-project/22396/

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Enthaltene Werte: AU000000FMG4,NL0013267909,AU0000115750,CA44888L1085