Warum gilt Graphen als "Supermaterial"? Sparc Technologies, HydroGraph und Akzo Nobel im Fokus

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Graphen wird seit Jahren als eines der spannendsten Materialien der modernen Industrie beschrieben. Die Erwartungen reichen von effizienteren Batterien über leichtere Verbundwerkstoffe bis hin zu widerstandsfähigeren Beschichtungen. Lange Zeit blieb die Technologie allerdings vor allem ein Thema für Forschungslabore und Pilotprojekte. Inzwischen zeichnet sich zunehmend ab, dass erste industrielle Anwendungen den Übergang in den kommerziellen Einsatz schaffen könnten.

Unternehmen wie Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) und Akzo Nobel (ISIN: NL0013267909) arbeiten genau an diesem Übergang - mit unterschiedlichen Rollen innerhalb derselben Wertschöpfungskette.

Warum Graphen als "Supermaterial" gilt

Graphen besteht aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen, die in einer wabenförmigen Struktur angeordnet sind. Trotz dieser extrem dünnen Struktur weist das Material außergewöhnliche Eigenschaften auf.

Graphen gilt als extrem stabil und gleichzeitig flexibel. Zudem besitzt es eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie eine starke chemische Widerstandsfähigkeit. Gerade diese Kombination macht das Material für industrielle Anwendungen interessant.

Im Bereich von Schutzbeschichtungen liegt der Fokus insbesondere auf den Barriereeigenschaften. Graphen kann das Eindringen von Wasser, Sauerstoff und anderen korrosiven Stoffen deutlich erschweren. Dadurch lässt sich die Lebensdauer von Beschichtungen potenziell verlängern.

Ein weiterer Vorteil liegt in der mechanischen Stabilisierung. Beschichtungen entwickeln im Laufe der Zeit häufig Mikrorisse, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Graphen wirkt innerhalb der Struktur stabilisierend und kann die Ausbreitung solcher Risse reduzieren. Genau diese Eigenschaften stehen derzeit im Mittelpunkt mehrerer Industrieprojekte.

Sparc Technologies: Anwendung statt reine Materialproduktion

Sparc Technologies verfolgt einen vergleichsweise anwendungsorientierten Ansatz. Im Mittelpunkt steht die EcoSPARC-Technologie, ein Graphen-basiertes Additiv für industrielle Beschichtungen.

Das Unternehmen setzt dabei bewusst nicht auf die Produktion des Rohmaterials selbst, sondern auf die Integration in bestehende Systeme. Dieser sogenannte Drop-in-Ansatz soll es ermöglichen, bestehende Beschichtungen zu verbessern, ohne Produktionsprozesse grundlegend verändern zu müssen.

Nach mehreren Jahren Entwicklung rückt nun die Kommerzialisierung stärker in den Vordergrund. Besonders wichtig ist dabei die geplante Markteinführung eines EcoSPARC-optimierten Produkts gemeinsam mit Akzo Nobel ab Mai 2026.

Sparc verfolgt damit eine Strategie, die auf bestehende industrielle Strukturen aufsetzt. Statt neue Märkte schaffen zu wollen, soll die Technologie innerhalb etablierter Systeme eingeführt werden.

HydroGraph: Hochreines Graphen als Basis

Während Sparc auf die Anwendung fokussiert ist, übernimmt HydroGraph Clean Power die Materialseite der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von hochreinem Graphen spezialisiert und nutzt dafür ein eigenes Produktionsverfahren. Ziel ist es, eine gleichbleibende Materialqualität in größerem Maßstab zu erreichen.

Genau dieser Punkt gilt innerhalb der Branche als entscheidend. Viele Graphen-Projekte scheiterten in der Vergangenheit daran, dass Qualität und Konsistenz des Materials nicht ausreichend stabil waren.

Die Zusammenarbeit mit Sparc soll dazu beitragen, hochwertiges Graphen gezielt in industrielle Beschichtungssysteme zu integrieren. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen an Lösungen für wasserbasierte und lösungsmittelbasierte Anwendungen. Damit entsteht ein arbeitsteiliges Modell: HydroGraph liefert das Material, Sparc übernimmt die Integration in konkrete industrielle Produkte.

Akzo Nobel: Zugang zum globalen Beschichtungsmarkt

Eine zentrale Rolle für die mögliche Skalierung spielt Akzo Nobel. Der niederländische Konzern zählt zu den weltweit größten Herstellern von Farben und Schutzbeschichtungen.

Besonders relevant ist die Integration von EcoSPARC in das Produkt Interzone 954. Diese Beschichtung wird seit mehr als 25 Jahren weltweit eingesetzt und gilt in Bereichen wie Bergbau, Öl- und Gasindustrie sowie Offshore-Windkraft als etablierte Lösung für langfristigen Korrosionsschutz.

Die Einbindung von Graphen in ein bereits bewährtes Produkt könnte die Markteinführung deutlich erleichtern. Kunden greifen nicht auf ein vollständig neues System zurück, sondern auf eine bestehende Lösung mit zusätzlicher technologischer Komponente. Genau dieser Ansatz könnte für die weitere Verbreitung entscheidend sein.

Der Markt bewegt sich von der Forschung in Richtung Anwendung

Lange Zeit wurde Graphen vor allem als Zukunftsmaterial diskutiert. Inzwischen verschiebt sich der Fokus zunehmend auf konkrete Anwendungen und wirtschaftliche Umsetzbarkeit.

Partnerschaften zwischen Materialherstellern, Technologieentwicklern und Industrieunternehmen gewinnen dabei an Bedeutung. Die Kombination aus hochwertigem Material, validierter Anwendung und bestehenden Vertriebsstrukturen könnte den Unterschied zwischen Forschung und tatsächlicher Marktdurchdringung ausmachen.

Sparc Technologies positioniert sich genau an dieser Schnittstelle. Mit EcoSPARC arbeitet das Unternehmen daran, die Vorteile von Graphen in bestehende industrielle Prozesse zu integrieren.

Ob daraus langfristig eine breitere industrielle Nutzung entsteht, wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell Unternehmen die Technologie im Alltag übernehmen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch, dass der Graphen-Markt zunehmend die Phase verlässt, in der ausschließlich über Potenziale gesprochen wird.

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html?utm_source=chatgpt.com

pcimag.com/articles/114587-hydrograph-sparc-align-on-graphene-additives-for-protective-coatings?utm_source=chatgpt.com

AkzoNobel to Commercialise Protective Coating Incorporating ecosparc - Marine Business News

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: NL0013267909,AU0000115750,CA44888L1085