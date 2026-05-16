Der Name steht dreimal im DAX, die Marktkapitalisierung knackt die 200-Milliarden-Euro-Marke und die Aktie markierte erst am Donnerstag bei 276 Euro ein neues Rekordhoch. Damit ist die Siemens AG das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands. Doch wie schlägt sich die Aktie im Langfristcheck?Siemens hat am Donnerstag ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach starken Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen kletterte das Papier auf einen neuen historischen Höchststand. Auch wenn die Aktie am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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