Wolfram-Schock 2026: Warum Almonty Industries und American Tungsten & Antimony plötzlich im Zentrum des Rohstoffmarktes stehen

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Die Preisexplosion bei Wolfram verändert den Blick auf kritische Rohstoffe. Während Gold, Silber und Kryptowährungen um Aufmerksamkeit kämpfen, rücken Produzenten und Entwickler strategischer Metalle in den Fokus westlicher Industrie- und Verteidigungspolitik.

Wolfram erlebt eine historische Preisrallye

Der globale Rohstoffmarkt wird 2026 von einem Metall dominiert, das lange nur Spezialisten bekannt war: Wolfram. Der Preis für Ammoniumparawolframat (APT), die wichtigste Handelsform des Metalls, ist in Rotterdam innerhalb von zwölf Monaten um nahezu 900% gestiegen. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus rund 350%.

Auslöser ist eine Kombination aus struktureller Angebotsknappheit, geopolitischen Spannungen und wachsender Nachfrage aus der Verteidigungs- und Hochtechnologieindustrie. China kontrolliert weiterhin den Großteil der weltweiten Förderung und Verarbeitung. Gleichzeitig verschärfen Exportrestriktionen die Versorgungslage im Westen.

Marktteilnehmer sprechen inzwischen von einem strategischen Rohstoffschock. Denn Wolfram gilt aufgrund seiner Härte und Hitzebeständigkeit als unverzichtbar für Munition, Luftfahrttechnik, Halbleiter und industrielle Spezialanwendungen.

Der Westen sucht nach unabhängigen Lieferketten

Mit der Zuspitzung der Lage gewinnt die Frage der Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung. Die USA und Europa bemühen sich verstärkt darum, alternative Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.

Davon profitieren Unternehmen mit Projekten in sicheren Jurisdiktionen und bestehender Infrastruktur. Besonders im Fokus stehen Produzenten und Entwickler, die kurzfristig Kapazitäten aufbauen oder erweitern können.

Zu den prominentesten Namen im Sektor zählt Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD / ISIN: CA0203981034). Das Unternehmen entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten westlichen Wolframproduzenten außerhalb Chinas.

Mit der Sangdong-Mine in Südkorea verfügt Almonty über eines der bedeutendsten Wolframprojekte weltweit. Die Lagerstätte gilt als hochgradig und strategisch relevant für westliche Industrien. Die Produktion soll in einem Marktumfeld anlaufen, das von wachsender Knappheit geprägt ist.

Almonty rückt in eine Schlüsselrolle

Der Markt bewertet Wolframprojekte inzwischen nicht mehr ausschließlich nach klassischen Rohstoffzyklen. Entscheidend sind zunehmend geopolitische Faktoren und die Fähigkeit, stabile Lieferketten aufzubauen.

Genau hier positioniert sich Almonty Industries. Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren konsequent auf Wolfram fokussiert und ihre Rolle als nicht-chinesischer Anbieter ausgebaut. Mit steigenden Preisen und wachsendem politischen Interesse an kritischen Rohstoffen rückt das Unternehmen stärker in den Mittelpunkt institutioneller Investoren.

Die Diskussion um strategische Rohstoffe verleiht Projekten wie Sangdong zusätzliche Bedeutung. Denn viele westliche Industriekonzerne suchen aktiv nach langfristigen Bezugsquellen außerhalb Chinas.

American Tungsten & Antimony setzt auf US-Produktion

Parallel dazu etabliert sich auch American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2 / ISIN: AU0000445603) als interessanter Akteur im nordamerikanischen Markt für kritische Mineralien.

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine integrierte Lieferkette für Wolfram und Antimon direkt in den USA aufzubauen. Im Mittelpunkt steht dabei die Wiederinbetriebnahme bestehender Infrastruktur, um potenziell schneller auf die steigende Nachfrage reagieren zu können.

Besondere Aufmerksamkeit erhält die Dutch Mountain Mill in Utah. Die Anlage gilt als vollständig genehmigte Verarbeitungsanlage im Clifton Mining District. Gerade in einem Umfeld langwieriger Genehmigungsverfahren wird bestehende Infrastruktur zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Zusätzlich bestätigten jüngste Bohrprogramme im "Antimony Canyon" hochgradige Antimonvorkommen. Antimon gilt ebenfalls als strategischer Rohstoff mit wachsender Bedeutung für Verteidigung, Energiespeicherung und industrielle Anwendungen.

Kritische Rohstoffe verändern die Märkte

Die Dynamik am Wolframmarkt zeigt, wie stark geopolitische Entwicklungen die Rohstoffmärkte inzwischen prägen. Während Gold weiterhin als Krisenschutz gefragt bleibt und Silber vom Ausbau erneuerbarer Energien profitiert, entwickelt sich Wolfram zu einem zentralen Industriemetall für die neue geopolitische Realität.

Analysten sehen darin keinen kurzfristigen Hype. Vielmehr deutet vieles auf einen langfristigen Umbau globaler Lieferketten hin. Staaten und Industriekonzerne investieren zunehmend in unabhängige Rohstoffversorgung und strategische Produktionskapazitäten.

Unternehmen wie Almonty Industries und American Tungsten & Antimony könnten dadurch an Bedeutung gewinnen. Beide Gesellschaften adressieren einen Markt, in dem sichere Herkunft, bestehende Infrastruktur und politische Stabilität immer stärker in den Vordergrund rücken.

Die Preisexplosion bei Wolfram hat damit nicht nur einen Rohstoff in den Fokus gerückt. Sie verändert auch die Wahrnehmung eines gesamten Sektors, der lange im Schatten klassischer Edelmetalle stand.

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