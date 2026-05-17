Eric Sprott verdoppelt Engagement im Wasserstoffprojekt in Saskatchewan, während Makenita Resources neben MAX Power expandiert

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Mit dem verstärkten Engagement des Milliardärs und Investors Eric Sprott bei MAX Power (ISIN: CA57778R1001) und der Sicherung von mehr als 51.000 Acres angrenzender Flächen durch Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) rückt Saskatchewans entstehender natürlicher Wasserstoff-Korridor zunehmend in den Fokus spekulativer und strategischer Investoren.

Das Interesse des Marktes an natürlichen Wasserstoffprojekten nahm in dieser Woche erneut zu, nachdem der erfahrene Rohstofffinanzierer Eric Sprott seine Beteiligung an MAX Power Mining Corp. auf 12,8% erhöht hatte. Dies stärkt den Glauben der Investoren daran, dass Saskatchewan zu einem bedeutenden nordamerikanischen Zentrum für die Exploration natürlich vorkommenden Wasserstoffs werden könnte.

Der benachbarte Landbesitzer Makenita Resources Inc. hat unterdessen seine Position innerhalb desselben geologischen Trends aggressiv ausgebaut und sein Serpentinization Iron-Magnetite Project auf insgesamt 51.304 zusammenhängende Acres erweitert - direkt angrenzend an die Saskatchewan-Liegenschaften von MAX Power.

Die Kombination aus strategischen Landakquisitionen, großvolumigen Finanzierungen und wachsendem institutionellem Interesse verwandelt Saskatchewan zunehmend von einem Nischen-Explorationsgebiet in eines der meistbeachteten spekulativen Energiethemen im Junior-Rohstoffsektor.

Sprotts wachsendes Engagement sendet starkes Signal

Eric Sprotts jüngste Investitionsaktivitäten werden für den Markt zunehmend schwer zu ignorieren.

Im März schloss MAX Power eine vermittelte Finanzierung über 20,5 Millionen CAD unter Führung von Hampton Securities ab, wobei Sprott über seine Holdinggesellschaft 2176423 Ontario Ltd. als Hauptinvestor auftrat. Er erwarb 3.538.461 Units zu einem Preis von 1,30 CAD pro Unit und investierte damit rund 4,6 Millionen CAD.

Diese Finanzierung folgte kurz auf einen früheren Zukauf am offenen Markt im Januar und wurde diese Woche durch den Erwerb weiterer eine Million Aktien an der Canadian Securities Exchange ergänzt. Dadurch erhöhte sich Sprotts Beteiligung auf nahezu 19,5% auf vollständig verwässerter Basis.

Für Investoren im Junior-Rohstoffsektor hat Sprotts Beteiligung häufig eine Bedeutung, die weit über die unmittelbare Kapitalzufuhr hinausgeht.

Über mehrere Rohstoffzyklen hinweg hat sich der milliardenschwere Investor den Ruf aufgebaut, asymmetrische Rohstoffchancen frühzeitig zu identifizieren - insbesondere in Bereichen, deren langfristige strategische Bedeutung vom Markt zunächst unterschätzt wird. Seine historischen Engagements in Gold-, Silber- und Uranexplorern etablierten ein Muster, das Anleger heute aufmerksam verfolgen, sobald Sprott seine Positionen in neuen Themenbereichen ausbaut.

Natürlicher Wasserstoff scheint zunehmend zu dieser Liste zu gehören.

Saskatchewans Wasserstoff-Story gewinnt an Dynamik

Die Investmentthese rund um natürlichen Wasserstoff befindet sich zwar noch in einem frühen und hochspekulativen Stadium, doch weltweit nimmt das Interesse der Branche zu, da Explorationsunternehmen nach natürlich vorkommenden unterirdischen Wasserstoffsystemen suchen, die potenziell kostengünstige saubere Energie liefern könnten.

MAX Power hat sich nach seiner Lawson-Entdeckung und weiteren Explorationsupdates in Saskatchewan zu einem der sichtbarsten Namen Kanadas in diesem Bereich entwickelt.

Das Unternehmen meldete kürzlich mehrere natürliche Wasserstoff- und Heliumintervalle in seinem Bracken-Bohrloch, das etwa 325 Kilometer südwestlich von Lawson liegt. Dies stärkt die Interpretation eines größeren geologischen Systems auf Beckenebene, das sich über die Provinz erstreckt.

Darüber hinaus absolvierte MAX Power ein 47 Quadratkilometer großes 3D-Seismikprogramm im Lawson-Gebiet und identifizierte zusätzliche "Look-a-like"-Ziele in der Umgebung, was die mögliche Wiederholbarkeit des Systems weiter untermauert.

Besonders wichtig ist dabei, dass Saskatchewan bereits über eine bestehende Helium-Infrastruktur und ein industriell entwickeltes Umfeld verfügt.

Die Provinz beherbergt etablierte Heliumproduktionen, während neue Investitionsvorhaben im Bereich KI- und Dateninfrastruktur innerhalb des industriellen Korridors von Saskatchewan ein potenzielles langfristiges Nachfrageszenario für lokal verfügbare, saubere Grundlastenergie schaffen könnten.

Makenita baut stillschweigend strategische Präsenz aus

Vor diesem Hintergrund erscheint die Expansion von Makenita in Saskatchewan zunehmend gut getimt.

Durch die Erweiterung seines zusammenhängenden Landpakets auf mehr als 51.000 Acres direkt neben MAX Power hat sich das Unternehmen bedeutenden Zugang zu einem Gebiet gesichert, das zunehmend spekulatives Kapital und größere Marktaufmerksamkeit anzieht.

Makenitas Fokus auf Eisen- und Magnetitformationen passt eng zu den geologischen Prozessen, die derzeit im Bereich der natürlichen Wasserstoffexploration besondere Aufmerksamkeit erhalten. Bestimmte eisenreiche Gesteinsformationen, die einer Serpentinisierung unterliegen, können unter den richtigen geologischen Bedingungen natürlich vorkommenden Wasserstoff erzeugen.

Enge Kapitalstruktur erhöht Marktsensitivität

Makenita tritt zudem mit einer vergleichsweise engen Aktienstruktur in diese Phase ein - insbesondere im Vergleich zu vielen anderen Junior-Explorationsunternehmen.

Mit etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien weist das Unternehmen eine relativ geringe Verwässerung auf und behält gleichzeitig einen starken Hebel auf Explorationserfolge oder eine breitere sektorgetriebene Bewertungssteigerung.

In spekulativen Rohstoffzyklen verlagert sich die Marktaufmerksamkeit häufig rasch vom ursprünglichen Entdeckungsunternehmen hin zu benachbarten Akteuren mit strategisch gelegenen Grundstücken. Dieses Muster war historisch bereits in Goldcamps, Lithiumdistrikten und Uranbecken zu beobachten - insbesondere dann, wenn prominente Investoren die zugrunde liegende geologische These bestätigen.

Sprotts wachsendes Engagement bei MAX Power könnte daher indirekte Auswirkungen auf benachbarte Explorationsunternehmen wie Makenita haben, da Anleger zunehmend angrenzende Landpositionen auf mögliches regionales Aufwärtspotenzial prüfen.

Ein Sektor entwickelt sich von der Idee zur Kapitalbildung

Natürlicher Wasserstoff ist noch Jahre von einer breiten kommerziellen Validierung entfernt, und die Explorationsrisiken innerhalb des Sektors bleiben hoch. Wirtschaftliche Fördermengen, Reservoirkontinuität, Infrastrukturökonomie und skalierbare Produktionsmodelle müssen weiterhin technisch umfassend bestätigt werden.

Dennoch deutet die Geschwindigkeit, mit der Kapital in den Sektor fließt, darauf hin, dass sich die Wahrnehmung der Investoren rasch verändert.

Die Fähigkeit von MAX Power, nach der Lawson-Entdeckung eine Finanzierung über 20,5 Millionen CAD zu sichern, verdeutlichte bereits das wachsende institutionelle Interesse an einem frühen Engagement in diesem Bereich. Sprotts fortgesetzte Käufe verstärken diese Dynamik zusätzlich.

Für Makenita könnte sich der Zeitpunkt der Saskatchewan-Expansion letztlich als entscheidend erweisen. Das Unternehmen kontrolliert nun eine bedeutende Landposition direkt neben einer der derzeit meistbeachteten natürlichen Wasserstoff-Explorationsgeschichten des Marktes - genau zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse der Investoren an der gesamten Region deutlich zunimmt.

Während die Rohstoffmärkte zunehmend nach Beteiligungsmöglichkeiten an Energiesystemen der nächsten Generation suchen, entwickelt sich Saskatchewans entstehender Wasserstoff-Korridor allmählich von einer spekulativen Kuriosität zu einem eigenständigen Kapitalmarktthema - und Makenita hat sich direkt innerhalb dieser Entwicklung positioniert.

Quellen:

https://www.canadianminingreport.com/blog/eric-sprott-acquires-3-5-million-shares-of-max-power-mining

https://www.newsfilecorp.com/release/297220/Makenita-Resources-More-Than-Doubles-Its-Saskatchewan-IronMagnetite-Project-to-51304-Acres

https://www.boerse-express.com/news/articles/max-power-mining-aktie-sprott-baut-auf-128-prozent-auf-904497

https://fuelcellsworks.com/2026/04/21/news/max-power-advances-basin-scale-discovery-potential-with-multi-zone-natural-hydrogen-and-helium-intervals-at-bracken-a53914931

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098