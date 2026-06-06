Wasserstoff-Revolution aus dem Untergrund? Warum Investoren auf MAX Power setzen - und warum auch Makenita zunehmend in den Fokus rückt

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Seit Jahren gilt Wasserstoff als ein zentraler Baustein der globalen Energiewende. Regierungen investieren Milliardenbeträge, Unternehmen entwickeln ambitionierte Wasserstoffstrategien, und politische Entscheidungsträger sehen in der Technologie ein wichtiges Instrument zur Reduzierung industrieller Emissionen.

Doch eine Herausforderung bremst die breite Einführung bis heute: Die Herstellung von Wasserstoff ist teuer.

Nun glauben immer mehr Wissenschaftler, Geologen und Investoren, dass die Lösung bereits tief unter der Erdoberfläche liegen könnte.

Der sogenannte natürliche Wasserstoff - auch als "weißer Wasserstoff" bekannt - entwickelt sich zu einem der spannendsten neuen Themen im Energiesektor. Anders als grüner Wasserstoff, der erneuerbaren Strom und kostspielige Elektrolyseanlagen benötigt, entsteht natürlicher Wasserstoff durch geologische Prozesse im Untergrund und könnte potenziell direkt aus der Erde gefördert werden.

Das Konzept steckt noch in den Kinderschuhen, doch das Interesse der Investoren nimmt rasant zu.

Eines der deutlichsten Signale kam kürzlich vom milliardenschweren Rohstoffinvestor Eric Sprott. Er investierte 25 Millionen kanadische Dollar in die MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001) und unterstrich damit das Potenzial des Unternehmens, das möglicherweise Kanadas erstes kommerzielles Naturwasserstoff-Projekt entwickeln könnte.

Für viele Anleger lautet die entscheidende Frage nicht nur, warum Sprott in MAX Power investiert hat. Noch interessanter ist, was diese Investition über die Chancen des gesamten Wasserstoff-Gebiets in Saskatchewan aussagt - und welche Unternehmen profitieren könnten, falls sich die Region weiter entwickelt.

Warum natürlicher Wasserstoff weltweit Aufmerksamkeit auf sich zieht

Die Begeisterung für natürlichen Wasserstoff basiert vor allem auf seinem potenziellen wirtschaftlichen Vorteil.

Heute wird der Großteil des Wasserstoffs aus Erdgas hergestellt, während weniger als ein Prozent mittels erneuerbarer Energien und Elektrolyse erzeugt wird. Beide Verfahren erfordern erhebliche Investitionen in Infrastruktur und Energie.

Natürlicher Wasserstoff unterscheidet sich davon grundlegend.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich über Millionen oder sogar Milliarden Jahre hinweg enorme Mengen Wasserstoff in der Erdkruste gebildet haben. Einer der wichtigsten geologischen Prozesse dabei ist die sogenannte Serpentinisierung. Dabei reagieren eisenreiche Gesteine mit Wasser und erzeugen Wasserstoffgas.

Laut Untersuchungen, auf die sich die US Geological Survey beruft, könnten weltweit rund 5,6 Billionen Tonnen natürlich vorkommender Wasserstoff existieren. Zwar dürfte ein großer Teil davon wirtschaftlich nicht zugänglich sein, doch selbst ein kleiner förderbarer Anteil könnte theoretisch den weltweiten Wasserstoffbedarf über Jahrhunderte decken.

Dieses Potenzial zieht zunehmend bedeutendes Explorationskapital an.

MAX Power etabliert sich als Vorreiter der Branche

Nur wenige Unternehmen haben bislang so stark von der wachsenden Aufmerksamkeit profitiert wie MAX Power.

Das Unternehmen rückte nach seiner Lawson-Entdeckung in Saskatchewan in den Mittelpunkt des Interesses. Dort wurden bei Bohrungen frei austretende Gase sowie vielversprechende Wasserstoffkonzentrationen nachgewiesen. Seitdem hat das Management die Explorationsaktivitäten entlang des rund 475 Kilometer langen Genesis Trends konsequent ausgeweitet.

Die jüngste Finanzierung über 25 Millionen kanadische Dollar unter Führung von Eric Sprott verschafft MAX Power die notwendigen Mittel, um weitere Bohrungen, seismische Untersuchungen und Reservoiranalysen durchzuführen.

Das Management ist überzeugt, dass Lawson eines der ersten groß angelegten kommerziellen Naturwasserstoff-Systeme weltweit darstellen könnte.

Die Börse reagierte entsprechend positiv.

Die Aktie von MAX Power verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten eine beeindruckende Entwicklung, da immer mehr Investoren das Unternehmen als eines der führenden börsennotierten Vehikel für ein Engagement im Bereich natürlicher Wasserstoff betrachten.

Sprotts Beteiligung hat das Vertrauen zusätzlich gestärkt.

Über mehrere Rohstoffzyklen hinweg hat sich der kanadische Investor einen Ruf dafür erarbeitet, große Rohstofftrends frühzeitig zu erkennen. Seine Engagements in den Bereichen Uran, Edelmetalle und kritische Rohstoffe fanden regelmäßig große Beachtung. Entsprechend aufmerksam verfolgt der Markt nun sein Einstieg in den Naturwasserstoff-Sektor.

Warum Makenita zunehmend Aufmerksamkeit erhält

Wie bei vielen bedeutenden Rohstoffentdeckungen beginnt sich das Interesse der Anleger inzwischen auch auf andere Unternehmen der Region auszudehnen.

Der benachbarte Explorer Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) hat sich still und weitgehend unbeachtet eine bedeutende Landposition direkt angrenzend an die Projekte von MAX Power gesichert.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert und positioniert sich damit mitten im aufstrebenden Wasserstoff-Korridor von Saskatchewan.

Die geologische Verbindung ist dabei von besonderer Bedeutung.

Eisenreiche Formationen, in denen Serpentinisierung stattfindet, gelten zunehmend als besonders aussichtsreiche Zielgebiete für die Entstehung von natürlichem Wasserstoff. Zwar befindet sich Makenita noch in einer früheren Explorationsphase, doch die geologischen Voraussetzungen entsprechen weitgehend dem Modell, das derzeit das Interesse der Investoren in Saskatchewan antreibt.

Besonders bemerkenswert erscheint vielen Marktbeobachtern der Bewertungsunterschied zwischen den beiden Unternehmen.

Die Marktkapitalisierung von MAX Power ist nach den Explorationserfolgen und der starken Kursentwicklung auf rund 350 Millionen kanadische Dollar gestiegen. Makenita hingegen wird trotz seiner umfangreichen Landposition unmittelbar neben dem führenden Wasserstoffprojekt der Region weiterhin nur mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt.

Für spekulativ orientierte Anleger wird diese Diskrepanz zunehmend interessant.

Historisch betrachtet haben große Rohstoffentdeckungen häufig einen Dominoeffekt ausgelöst. Ob bei Uran, Lithium oder Gold - benachbarte Landbesitzer profitierten oftmals von zunehmendem Anlegerinteresse, sobald sich ein größerer geologischer Trend bestätigte.

Es gibt selbstverständlich keine Garantie dafür, dass Makenita den Erfolg von MAX Power wiederholen kann. Die strategische Position des Unternehmens bietet jedoch Zugang zu vielen der gleichen geologischen Faktoren, die derzeit Kapital und Aufmerksamkeit in den Sektor ziehen.

Die größere Chance

Natürlicher Wasserstoff bleibt ein risikoreiches und noch sehr frühes Investmentthema. Eine großskalige kommerzielle Produktion existiert bislang nicht, und erhebliche technische Herausforderungen müssen noch gelöst werden.

Dennoch entwickelt sich der Sektor zunehmend von einem rein wissenschaftlichen Forschungsfeld hin zu einer aktiven Explorationsindustrie.

Die Kombination aus wissenschaftlicher Bestätigung, steigenden Investitionen und wachsendem institutionellem Interesse deutet darauf hin, dass natürlicher Wasserstoff mehr und mehr zu einer ernstzunehmenden Energiegeschichte wird - und nicht nur zu einer spekulativen Idee.

Eric Sprotts Investment in MAX Power könnte rückblickend als eine der ersten bedeutenden Bestätigungen dieses neuen Sektors gelten.

Sollte sich Saskatchewan als führende Region für natürlichen Wasserstoff etablieren, könnten Investoren künftig verstärkt nicht nur auf die erste Entdeckung, sondern auf das gesamte Chancenuniversum in der Region blicken.

Genau deshalb stehen Unternehmen wie MAX Power und Makenita Resources zunehmend im Fokus, während das Rennen um die Erschließung von Wasserstoff aus dem Untergrund weiter an Dynamik gewinnt.

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Quellen:

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://www.mining.com/max-power-secures-18m-from-sprott-in-boost-to-plans-for-canadian-hydrogen/

https://www.linkedin.com/pulse/white-gold-rush-how-natural-hydrogen-could-rewrite-benjamin-nurbc/

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/15/3295731/0/en/max-power-signs-mou-with-city-of-moose-jaw-to-advance-natural-hydrogen-commercialization-within-saskatchewan-s-largest-industrial-corridor.html

https://www.canadianminingreport.com/blog/eric-sprott-acquires-3-5-million-shares-of-max-power-mining

https://www.newsfilecorp.com/release/297220/Makenita-Resources-More-Than-Doubles-Its-Saskatchewan-IronMagnetite-Project-to-51304-Acres

https://www.boerse-express.com/news/articles/max-power-mining-aktie-sprott-baut-auf-128-prozent-auf-904497

https://fuelcellsworks.com/2026/04/21/news/max-power-advances-basin-scale-discovery-potential-with-multi-zone-natural-hydrogen-and-helium-intervals-at-bracken-a53914931

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098