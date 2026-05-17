Die aktuelle Berichtssaison biegt auf die Zielgerade ein und hält in der kommenden Woche noch einmal absolute Highlights bereit. Mit Nvidia, Walmart und Analog Devices legen drei Schwergewichte ihre Zahlen vor, die in ihren jeweiligen Branchen als Taktgeber gelten. Alle drei Unternehmen bedienen langfristige, strukturelle Megatrends - von Künstlicher Intelligenz über den globalen Massenkonsum bis hin zur industriellen Digitalisierung und Vernetzung.• Nvidia dürfte erneut zeigen, wie stark der globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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