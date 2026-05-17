Für die Edelmetalle gab es am Freitag keinen Blumenstrauß zu gewinnen. Rote Vorzeichen dominierten den Handel zum Wochenausklang. Der Goldpreis strauchelte und konnte nur mit Mühe einen Rutsch unter die 4.500 US-Dollar verhindern. Deutlich dramatischer ging es bei Silber zu. Der Silberpreis musste massiv Federn lassen. Der Verkaufsdruck war immens. Silber wurde dabei aus einer außerordentlich komfortablen Ausgangslage gerissen. Das Edelmetall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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