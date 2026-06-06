© Foto: adobe.stock.comDas war ein Tiefschlag für Gold! Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai schürte Zinsängste. Die Anleiherenditen stiegen kräftig an. Der US-Dollar erholte sich. Der Goldpreis rauschte hingegen bergab. Goldpreisentwicklung aktuell - US-Arbeitsmarktbericht bringt Edelmetall ins Taumeln Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, doch es bleibt dabei - der US-Arbeitsmarkt für Mai strotzte vor Kraft. Dabei war es vor allem die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft, die beeindruckte. Doch auch die Entwicklung der Stundenlöhne im Mai hob nicht sonderlich die Stimmung im Edelmetallbereich und befeuerte die Zinsängste. Entsprechend legten Anleiherenditen zu und die Erholung des …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469008,EU0009652759,US2605661048,US6311011026,XD0002747026,XD0002746952,XD0009982303,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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