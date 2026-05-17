SAP hat auf seiner Sapphire-Konferenz einen KI-Umbau in historischem Ausmaß angekündigt. Doch zwischen Walldorfer Ambitionen und dem, was Kunden wirklich nutzen, klafft noch eine Lücke. Was Analysten trotzdem überzeugt. SAP hat auf seiner Jahreskonferenz Sapphire eine weitreichende Produktoffensive rund um künstliche Intelligenz vorgestellt und dabei einen klaren Anspruch formuliert: Der Walldorfer Konzern will zur zentralen Plattform für selbstständig agierende Unternehmensprozesse werden. Die Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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