Die neue Handelswoche birgt das Potenzial für ein hohes Maß an Volatilität, aber auch neue Impulse. Nach der jüngsten Kurskorrektur am Freitag steht der Markt vor einem doppelten Härtetest: Auf makroökonomischer Ebene rücken geldpolitische Signale und wichtige Konjunkturdaten in den Fokus, während im Unternehmenssektor der bedeutendste Impulsgeber der globalen Tech-Rally seine Bücher öffnet.Der Auftakt der Woche steht im Zeichen der globalen Konjunkturdynamik. Bereits am frühen Montagmorgen richten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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