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Hawesko-Gruppe im Auftaktquartal mit Ergebnis- und Margensteigerung



18.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Hawesko-Gruppe im Auftaktquartal mit Ergebnis- und Margensteigerung Konsequente Kostendisziplin und das Effizienzprogramm FOKUS zeigen Wirkung: EBIT in Q1 bei 1,6 (Vorjahr: 1,4) Mio. Euro, Rohertragsmarge mit 45 % über Vorjahr

CEO Thorsten Hermelink: "Werden nach diesem soliden Jahresstart gezielt KI in alle Geschäftsabläufe kontinuierlich integrieren. Wachstumstreiber ist Jacques', weiteres Potenzial liegt im Auslandsgeschäft sowie bei der Neukundengewinnung." Hamburg, den 18. Mai 2026. Die Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) ist mit einem Ergebnisplus in das Kalenderjahr gestartet. Dies ist vor dem Hintergrund des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds ein erfreulicher Auftakt für Europas größten Wein- und Spirituosenhändler. Bei knapp behaupteten Umsätzen entfalteten die im Vorjahr auf den Weg gebrachten Maßnahmen Wirkung und führen zu verbesserten Margen und Kosteneffizienz. Somit beliefen sich das EBIT im ersten Quartal auf 1,6 (Vorjahr: 1,4) Mio. Euro, die Umsatzerlöse lagen bei 133,1 (Vorjahr: 135,3) Mio. Euro. "Wir sind robust in das Jahr gestartet, denn auch im schwierigen konjunkturellen Umfeld haben wir beim Ergebnis und in der Marge zugelegt. Unsere Kosten- und Effizienzinitiativen aus dem vergangenen Jahr greifen zusehends. Zudem setzen wir Künstliche Intelligenz gezielt ein, beginnend in der Kundenansprache und über alle operativen Abläufe hinweg. So legen wir jetzt die Basis, um die Hawesko-Gruppe noch effizienter und zugleich näher am Kunden aufzustellen." Jacques' bleibt Garant für Umsatzplus - B2B international erfreulich - Neukundengewinnung im E-Commerce Die Segmente entwickelten sich im ersten Quartal unterschiedlich: Das Retail-Segment legte um 0,9 Prozent zu, im Wesentlichen getragen von Jacques' mit einem Umsatzwachstum von 2,1 Prozent. Im B2B-Segment gab es Sondereffekte, u.a. der Wegfall eines wesentlichen Spirituosenlieferanten, zugleich blieb die Nachfrage im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erwartungsgemäß gedämpft. Folglich lag der Segment-Umsatz 2,7 Prozent unter dem Vorjahr. Dabei konnten positive Entwicklungen im Bereich Wein sowie bei den Gastronomiekunden und in den ausländischen B2B-Gesellschaften den Rückgang deutlich eingrenzen. Im E-Commerce konnte der Trend der vergangenen Quartale gebremst werden, hier ist ein deutlich eingegrenzter Umsatzrückgang von 3,1 Prozent zu verzeichnen, hauptsächlich wegen der weiterhin eingetrübten Konsumneigung. Im E-Commerce schaffen spürbar steigende Neukundenzahlen zusammen mit erhöhten Werbeinvestitionen eine starke Ausgangsbasis für die traditionell saisonal stärkeren Folgequartale. Über alle Segmente hinweg konnte die Rohertragsmarge auf 45 Prozent gesteigert werden. Auch absolut übertraf der Rohertrag den Vorjahreswert. Zentral für die strategische Weiterentwicklung im Jahr 2026 werden weitere Initiativen zur Digitalisierung und der vertiefte Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die KI-gestützte Personalisierung der Kundenansprache sowie die Optimierung von internen Abläufen und Prozessen. Der Vorstand sieht in diesen Initiativen einen wesentlichen Hebel, um Effizienz und Kundennähe in den kommenden Quartalen weiter zu stärken. Operative Ergebnis-Prognose für 2026 beträgt zwischen 28 und 32 Mio. Euro.- Vorstand schlägt Dividende von 1,00 Euro pro Aktie für 2025 vor Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt der Vorstand seine Prognose: einen leichten Umsatzanstieg von bis zu zwei Prozent und ein operatives EBIT in einer Bandbreite von 28 bis 32 Mio. Euro. Dabei ist die branchenübliche Saisonalität berücksichtigt, wonach das Geschäft erfahrungsgemäß im zweiten Halbjahr deutlich anzieht. Ebenso wird davon ausgegangen, dass sich die Konsumzurückhaltung im weiteren Jahresverlauf nicht in gleichem Maße fortsetzt. Die militärische Eskalation im Nahen Osten seit Ende Februar hat die Energiepreise deutlich ansteigen lassen und wirkt sich spürbar auf die Logistikkosten der Hawesko-Gruppe aus. Der Vorstand beobachtet die Entwicklung eng und hat Maßnahmen zur Begrenzung von Mehrkosten eingeleitet. Die bestätigte Ergebnisprognose berücksichtigt die zum heutigen Zeitpunkt absehbaren Belastungen. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Dividende von 1,00 (GJ 2024: 1,30) Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorschlagen. Ausgewählte Eckdaten Q1 2026: 01.01.-31.03.2026 01.01.-31.03.2025 Umsatzerlöse (in Mio. Euro) 133,1 135,3 EBIT (in Mio. Euro) 1,6 1,4 Rohertragsmarge 45,0 % 44,1 % Dividende/Aktie 1,00 1,30

Über die Hawesko Holding SE Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.150 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE Elbkaihaus Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Kontakt für Presse/Analysten: Mirko Wollrab, Corecoms, +49172 8303600, mirko.wollrab@corecoms.de



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