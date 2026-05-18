Die Rheinmetall-Aktie hat seit dem Allzeithoch mittlerweile rund -45% an Wert verloren und geriet damit massiv unter Druck. Nach der zuvor außergewöhnlich starken Rallye dominieren aktuell klar die Verkäufer das Chartbild. Besonders die hohe Dynamik der laufenden Abwärtsbewegung sorgt derzeit für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob sich die Aktie stabilisieren kann oder die Korrektur weiter an Fahrt aufnimmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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