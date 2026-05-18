DJ Thyssenkrupp schließt einen Automotive-Standort in den USA
DOW JONES--Thyssenkrupp will in den USA einen Produktionsstandort im Automobilzuliefergeschäft aufgeben. Bis spätestens Ende März nächsten Jahres werde die Fertigung von Thyssenkrupp Presta in Terre Haute im US-Bundessaat Indiana geschlossen, teilte der Essener Technologiekonzern mit. Die betroffenen Chassis-Aktivitäten sollen den Angaben zufolge auf den Standort von Thyssenkrupp Bilstein in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio ausgerichtet werden.
Nordamerika bleibe für das Geschäftssegment Thyssenkrupp Automotive Technology ein wichtiger Markt und Produktionsraum, hieß es in der Mitteilung weiter.
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May 18, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)
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