Stellantis baut seine Partnerschaft mit dem chinesischen Staatskonzern Dongfeng aus. Dabei geht es aber nicht etwa wie erwartet um den Bau von Dongfeng-Fahrzeugen in europäischen Stellantis-Werken, sondern vielmehr um die Produktion von Jeep- und Peugeot-Modellen bei Dongfeng in China. Dass Stellantis mit Dongfeng aktuell über eine stärkere Zusammenarbeit spricht, war bereits seit April bekannt. Damals ging es angeblich darum, dass Stellantis dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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