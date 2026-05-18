© Foto: Andrej Sokolow - dpaDie neue Börsenwoche hat es in sich: Nvidia legt Zahlen vor - und der Markt rechnet mit heftigen Ausschlägen. In der Nacht vom 20. auf den 21.05., von Mittwoch auf Donnerstag ist es dann so weit: Nvidia wird seine Quartalszahlen veröffentlichen. Gleichzeitig rückt der Machtwechsel an der Fed in den Fokus, während steigende Energiepreise, Inflation und die Iran-Krise die Zinsdebatte verschärfen. Wir schauen, was der Markt für Nvidia einpreist: Die Put/Call-Ratio für den Verfallstermin 22.05. (Freitag) zeigt einen Wert von 0,65 bis 0,75. Ein Wert unter 1,0 signalisiert massiven Optimismus (deutlich mehr Calls als Puts). Die "Bullen" dominieren. Der Markt preist eine Bewegung von etwa 8 bis …Den vollständigen Artikel lesen
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