Die Energiewende braucht Geld - und zwar in einem Ausmaß, das viele unterschätzen. Tim Koenemann, Leiter des Bereichs Green Infrastructure Finance bei der Commerzbank, ist seit 2011 in diesem Markt aktiv und beobachtet dessen Entwicklung genau. Sein Eindruck ist klar: "Der weltweite Trend für die Energiewende ist ungebrochen!" Der Kapitalbedarf für die Transformation der Wirtschaft ist immens - und die Nachfrage nach Finanzierungen wächst schneller als vielen bewusst ist. Was steckt hinter dem globalen Boom grüner Infrastrukturfinanzierung? Welches sind die Wachstumsmärkte? Und wie wirkt sich das Infrastrukturpaket der Bundesregierung aus? Das FINANCE-TV-Gespräch gibt Einblicke in ein wachsendes Geschäft, das Milliarden bewegt. Das erwartet Sie in diesem Talk: Welche Projekte unter den Titel grüne Infrastrukturfinanzierung fallen. Wie Non-Recourse-Finanzierungen funktionieren und ab welcher Ticketgröße sich der Due-Diligence-Aufwand lohnt. Welche Regionen und Technologien gerade besonders stark wachsen. Wie die US-Politik das globale Investitionsklima beeinflusst und warum ihr politischer Gegenwind weniger bremst als erwartet. Was das Konjunkturpaket des Bundes bringt - und was nicht. Die Gesprächsteilnehmer: Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Tim Koenemann (Leiter des Bereichs Green Infrastructure Finance, Commerzbank) Hinweis: Dieser FINANCE TV Talk entstand in Kooperation mit der Commerzbank. ______________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/