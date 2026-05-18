Frankfurt am Main (ots) -Die ING Deutschland und die Interhyp Gruppe starten mit Instant-Baufi eine neue, deutlich beschleunigte Form der Immobilienfinanzierung. Finanzierungsanträge für Bestandsimmobilien (Häuser) können über die baufi.NOW-Plattform der Interhyp Gruppe ab sofort volldigital erfasst, eingereicht und automatisiert verarbeitet werden. Mit Instant-Baufi erhalten Kundinnen und Kunden bereits nach maximal 30 Minuten eine verbindliche Aussage des Darlehensgebers ING, ob und zu welchen Konditionen die Finanzierung möglich ist.Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand für Kundinnen und Kunden deutlich: Es ist nur noch der Energieausweis nötig. Die sonst üblichen Dokumente wie Gehaltsnachweise, Wohnflächenberechnungen, Flurkarten etc. müssen nicht mehr eingereicht werden, so dass der Aufwand für Heraussuchen, Einscannen, ggf. Nachreichen von Unterlagen weitgehend entfällt. Stattdessen werden die relevanten Daten digital erfasst, automatisiert geprüft und vor Einreichung durch die Kundinnen und Kunden bestätigt. Der Antrag erfolgt weiterhin im Zusammenspiel mit einer Beraterin oder einem Berater, die den Prozess begleiten und die Kreditentscheidung anstoßen.Instant-Baufi ist das Ergebnis eines gemeinsamen Innovationsprojekts von ING Deutschland und der Interhyp Gruppe. Erstmals wird der Finanzierungsprozess in Deutschland durchgehend digital und die Prüfung und Entscheidung in Minuten statt in Tagen ermöglicht. Damit setzen beide Partner einen neuen Maßstab für Geschwindigkeit und Prozessqualität in der Baufinanzierung und geben ihren Kundinnen und Kunden frühzeitig eine belastbare Entscheidungsgrundlage und Handlungssicherheit, etwa bei Kaufzusagen.KI-gestützter Objektcheck als Schlüssel zum TempoEin zentraler Bestandteil von Instant-Baufi ist die automatisierte Objektdatenprüfung. Auf Basis der Adresse werden aus amtlichen und öffentlich zugänglichen Datenquellen wesentliche Objektinformationen zur Gebäudestruktur ermittelt. Mithilfe Künstlicher Intelligenz entsteht daraus ein digitaler Zwilling der Bestandsimmobilie. Die so gewonnenen, strukturierten Daten, wie Wohnfläche, Grundstücksgröße oder Baujahr ersetzen in vielen Fällen das manuelle Prüfen heterogener Dokumente wie Grundrisse oder Flurkarten. Sie ermöglichen eine schnellere, konsistente und nachvollziehbare Immobilienbewertung und bilden eine belastbare Grundlage für die weitere Kreditprüfung.Bonitätscheck per digitalem KontoblickDer zweite wesentliche Baustein ist der digitale Bonitätscheck. Mit ausdrücklicher Zustimmung der Kundinnen und Kunden erfolgt dieser über einen einmaligen digitalen Kontoblick. Regelmäßige Einnahmen und vorhandenes Eigenkapital werden automatisiert erkannt und ausgewertet. Klassische Nachweise wie Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge werden damit in vielen Fällen ersetzt. Die Bonitätsprüfung wird schneller, konsistenter und kann bereits früh im Beratungsprozess erfolgen.Kreditprüfung mit menschlicher EntscheidungDer Kreditentscheidungsprozess bei Instant-Baufi ist weitgehend automatisiert. Die geprüften und strukturierten Daten liefern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, auf deren Basis auch individuelle Merkmale berücksichtigt werden können. Die finale Kreditentscheidung trifft weiterhin ein qualifizierter Kreditentscheider der ING.Marktstart und AusblickKurzfristig kalkulieren ING und Interhyp damit, dass rund 15 bis 20 Prozent der über die Interhyp Gruppe eingereichten Finanzierungen von der ING als Instant-Baufi bearbeitet werden können. Dieser Anteil soll mit weiteren Ausbaustufen schrittweise erhöht werden.Instant-Baufi steht dabei zunächst nur im direkten Zusammenspiel von ING und Interhyp Gruppe zur Verfügung. Über die Plattform baufi.NOW der Interhyp Gruppe können künftig auch weitere Banken und Vertriebspartner den Instant-Prozess nutzen, um eine Kreditentscheidung in wenigen Minuten ihren Kunden anzubieten. Damit ist die Lösung von Beginn an plattformfähig angelegt und für eine breitere Nutzung im deutschen Baufinanzierungsmarkt konzipiert.Jana Brendel, Chief Digital Officer Interhyp Gruppe:"Mit Instant-Baufi beginnt die Zukunft der Baufinanzierung: Die verbindliche Kreditentscheidung in maximal 30 Minuten bringt Kundinnen und Kunden eine neue Form der Verlässlichkeit. Gleichzeitig zeigt Instant-Baufi, was technologisch möglich ist, wenn Markt- und Prozessverständnis mit Plattformtechnologie und KI verbunden wird. Zusammen mit der ING haben wir einen Echtzeit-Prozess geschaffen, der Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität vereint - und der für Banken und Vertriebspartner skalierbar ist. Das bedeutet: weniger Backoffice, niedrigere Kosten, mehr Abschlüsse."Burcu Civelek Yüce, Head of Private Individuals ING Deutschland:"Für unsere Kundinnen und Kunden ist die Baufinanzierung eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen - und oft auch eine der komplexesten. Mit Instantâ€'Baufi machen wir diesen Prozess deutlich einfacher: Weniger Dokumente, weniger Medienbrüche und vor allem schnelle Klarheit über die Finanzierbarkeit schon während der Beratung. Genau das ist unser Anspruch als ING: Banking so einfach, schnell und transparent wie möglich zu machen."Dr. Ralph Müller, Chief Operations Officer ING Deutschland:"Was als gemeinsame Vision mit der Interhyp startete, wird jetzt Realität: Die Kreditzusage für den Immobilienkauf in Minuten. Mit der Einführung von Instant-Baufi und dem digitalen Objektcheck haben wir Pionierarbeit im deutschen Baufinanzierungsmarkt geleistet. Damit setzen wir einen neuen Maßstab für die Geschwindigkeit von Finanzierungszusagen - und zeigen zugleich, wie konsequente Digitalisierung zentrale Bankprozesse spürbar beschleunigt und vereinfacht."Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender Interhyp Gruppe:"ING und Interhyp gestalten gemeinsam die Zukunft der Baufinanzierung: Wir sind die ersten im deutschen Markt, die eine echte, verbindliche Sofortentscheidung durch einen digitalen und schlanken Prozess liefern - nicht in Tagen, sondern in maximal 30 Minuten. Immobilienkäuferinnen und -käufer bekommen damit genau die Sicherheit und Schnelligkeit, die sie in einem volatilen Zinsumfeld und in umkämpften Ballungszentren brauchen."Weitere Informationen:ING-Webseite:https://www.ing.de/baufinanzierung/instant-baufiInterhyp-Webseite: Interhyp Sofortentscheidung (https://www.interhyp.de/baufinanzierung/sofortentscheidung) [https://www.interhyp.de/baufinanzierung/sofortentscheidung] (https://www.interhyp.de/baufinanzierung/sofortentscheidung)Medienkontakte:ING DeutschlandPatrick Herwarth von BittenfeldM. +49 (0) 69 / 27 222 66886E. patrick.herwarthvonbittenfeld@ing.deInterhyp GruppeJulian HermannMobil: +49 (0) 89 / 20307 1622E: julian.hermann@interhyp.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6276634