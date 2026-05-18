Die Schwäche der US-Tech-Aktien hat Ende vergangener Woche auch Siemens Energy belastet. Der erneute Sprung auf ein Jahreshoch musste zunächst verschoben werden. Auch zu Wochenbeginn notiert der Blue Chip leicht im Minus, doch ein neues Top-Kursziel zeigt, dass der Energietechnikkonzern durchaus noch mehr Luft nach oben hat.Das Wichtigste kurz und knapp• Jefferies hebt das Kursiel für Siemens Energy deutlich an.• Das neue Ziel suggeriert noch immer viel Potenzial• Beim Energietechnikkonzern läuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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