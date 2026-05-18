Starke Zahlen, schwache Reaktion - Siemens Energy legt Verschnaufpause ein

Die Siemens Energy Aktie hat nach starken Quartalszahlen einen leichten Dämpfer kassiert. Am 15. Mai 2026 schloss der DAX Titel auf Xetra bei 169,54 Euro mit einem Tagesminus von 4,21 Prozent. Am 18. Mai notierte das Papier am Vormittag erneut schwächer bei rund 170 Euro. Der Rücksetzer wirkt weniger wie ein Misstrauensvotum gegen das Geschäft, sondern eher wie eine leichte Abkühlung nach einer heiß gelaufenen Rally. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie jedoch trotz jüngster Schwäche noch gut 40 Prozent im Plus.

Fundamental liefert der Münchner Energietechnikkonzern reichlich Stoff für Optimisten. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 kletterten die Aufträge auf den Rekordwert von 17,7 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg vergleichbar um 8,9 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte sich auf 1,16 Milliarden Euro, die entsprechende Marge erreichte 11,3 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Energy 835 Millionen Euro, nach 501 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Free Cashflow vor Steuern sprang auf knapp 2,0 Milliarden Euro.

Besonders stark bleibt die Nachfrage in den Bereichen Gas Services und Grid Technologies. Der Auftragsbestand erreichte 154 Milliarden Euro, das Book to Bill Verhältnis lag bei 1,72. Damit verkauft der Konzern deutlich mehr, als er aktuell umsetzt. Das ist ein komfortables Polster in einer Branche, in der Elektrifizierung, Netzausbau, Rechenzentren und Versorgungssicherheit zu strukturellen Wachstumstreibern geworden sind. Vor allem die USA lieferten im Quartal kräftigen Rückenwind, während Grid Technologies als Margenmaschine immer stärker ins Rampenlicht rückt.

Die Windtochter Siemens Gamesa bleibt der Schwachpunkt, doch auch hier hellt sich das Bild auf. Die Verluste wurden im Quartal deutlich reduziert, zugleich profitiert der Konzern von geringeren Sonderbelastungen und besserer Projektabwicklung. Ganz verschwunden ist das Risiko nicht. Qualitätskosten, Offshore Hochlauf und volatile Projektmargen bleiben Themen, die Anleger aufmerksam verfolgen dürften. Der entscheidende Unterschied zu früheren Problemjahren: Das starke Netz und Servicegeschäft überstrahlt die Baustellen zunehmend.

Das Management hat nach dem starken ersten Halbjahr die Prognose angehoben. Für das Gesamtjahr 2025/26 erwartet Siemens Energy nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 10 bis 12 Prozent, einen Nettogewinn von rund 4 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Steuern von etwa 8 Milliarden Euro. Diese Ziele unterstreichen, wie rasch sich der einstige Sanierungsfall zum Wachstumswert mit industriellem Hebel entwickelt hat.

Auch die Analysten haben reagiert. JPMorgan hob das Kursziel auf 225 Euro und bestätigte "Overweight". Goldman Sachs sieht 212 Euro und bleibt bei "Buy". Deutsche Bank und Berenberg erhöhten ihre Ziele jeweils auf 200 Euro, ebenfalls mit Kaufvotum. Bernstein blieb bei "Outperform", Barclays dagegen bei "Equal Weight". Der Tenor ist klar: Die operative Dynamik überzeugt, doch nach der massiven Neubewertung ist die Aktie empfindlicher für Gewinnmitnahmen geworden.

Siemens Energy AG Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 28.09.202020- 18.05.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Das charttechnische Bild von Siemens Energy wirkt trotz der jüngsten Konsolidierung weiterhin klar konstruktiv. Der langfristige Aufwärtstrend ist im Wochenchart eindeutig intakt und wird durch die steigenden gleitenden Durchschnitte untermauert. Der aktuelle Kurs bewegt sich deutlich oberhalb der 100-Tage-Linie bei 153,58 Euro sowie der 200-Tage-Linie bei 128,16 Euro. Beide Durchschnittslinien verlaufen aufwärtsgerichtet und bestätigen den übergeordneten Trend.

Wichtige Unterstützungszonen ergeben sich zunächst im Bereich um 165 bis 170 Euro, wo sich zuletzt mehrfach Käufer gezeigt haben. Darunter rückt die Zone um die 100-Tage-Linie bei rund 153 Euro in den Fokus, die als zentrale mittelfristige Trendabsicherung fungiert. Erst ein Bruch dieser Marke würde das aktuell robuste Chartbild spürbar eintrüben.

Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 185 bis 190 Euro die entscheidende Widerstandszone. Hier scheiterte die Aktie zuletzt mehrfach, was diese Spanne zu einer kurzfristigen Schlüsselmarke macht. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau, würde sich das übergeordnete Aufwärtsszenario bestätigen und weiteres Momentum freisetzen.

Insgesamt zeigt sich die Aktie damit in einer klassischen Konsolidierungsphase innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Die Kombination aus steigenden gleitenden Durchschnitten, stabilen Unterstützungen und einer bislang intakten Struktur spricht gegen eine nachhaltige Trendwende und eher für eine Fortsetzung der Bewegung nach einer Phase der Neuorientierung.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Siemens Energy AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Siemens Energy AG UN1JBQ 5,68 115,462993 EUR 115,462993 EUR 3,03 Open End Siemens Energy AG UN6WPB 2,17 150,950894 EUR 150,950894 EUR 7,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 11:10 Uhr

Turbo Open End Bear auf Siemens Energy AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Siemens Energy AG UN7NNC 5,72 228,730112 EUR 228,730112 EUR 3,02 Open End Siemens Energy AG UN7K3K 2,15 192,728011 EUR 192,728011 EUR 8,10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.05.2026; 11:10 Uhr

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