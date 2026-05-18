Unterföhring (ots) -Emotionale Überraschung im Finale von "Promi Taste": Die Finalisten bekommen Videobotschaften von ihren Liebsten. Bei Tänzerin Kathrin Menzinger fließen Tränen der Rührung nach den Worten ihres Freundes Max Kumptner: "Hey Schatz, ich bin superstolz auf dich, dass du es bis hier ins Finale geschafft hast. (...) Hab deinen Spaß, hör trotzdem immer noch auf den Alex, I love you. Let's go, Team Kumptner! Und Bussi aus Wien." Auch ihr Team-Coach Alex Kumptner kann seine Emotionen kaum zurückhalten. Schließlich ist Max zugleich der kleine Bruder des Spitzenkochs: "Das war für mich der schönste Moment bei der Staffel." Für die Videobotschaften gibt es einen guten Grund: Die Promis sollen ein Gericht kochen, das sie ihrem besonderen Menschen widmen. Zwischen Zeitdruck, Perfektionismus und persönlichen Erinnerungen zählt plötzlich nicht mehr nur das perfekte Gericht, sondern ebenso viel Gefühl. Die Final-Löffel könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Von klassischem Rinderfilet mit Blumenkohl-Püree und Tomaten-Essenz über asiatische Gyoza mit Garnelen bis hin zu einer orientalischen Bulette mit Baba Ghanoush, Zitronen-Minze-Joghurt und frischem Kräutersalat ist alles dabei.Diese Promis kochen im Finale am Mittwoch, 20. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 um den Sieg:Moderator Ben Blümel: "Mir geht es gar nicht mehr ums Gewinnen. Ich möchte einfach nicht, dass es vorbei ist." Sport-Kommentator Elmar Paulke: "Es ist Finale, es war klar, dass nichts Leichtes kommen würde." Profitänzerin Kathrin Menzinger: "Es ist so krass, was 'The Taste' mit einem macht." Schauspielerin Jeanette Biedermann: "Mein Ehrgeiz ist, was ganz Tolles auf diesen Löffel zu bringen, wo die Geschmacksknospen Samba tanzen." Schauspielerin Jenny Elvers: "Ich sprudle vor Ideen." Moderator Jochen Schropp: "Wir sind im Finale, deswegen muss da einfach noch mehr passieren." Koch-Influencer Paul Cooks: "Man versucht die Ruhe zu bewahren, weil sonst kommt man nicht erfolgreich zum Löffel." Gastjurorin im Finale ist die Schweizer Starköchin und "The Taste"-Coach Elif Oskan."Promi Taste", Finale, am Mittwoch, 20. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch. Produziert wird sie von Redseven Entertainment.Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRemail: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesemail: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6276758