Die Allianz ist so gut ins neue Jahr gestartet wie noch nie zuvor: Für das erste Quartal 2026 haben die Münchener ein operatives Rekordergebnis vorgelegt. Grund dafür ist insbesondere die starke Entwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft sowie im Asset Management. Traumstart für den Branchenprimus: Die Allianz kann an die guten Ergebnisse aus 2025 anknüpfen und mit einem operativen Rekordergebnis ins neue Jahr starten. Vergangene Woche hat der Münchener Versicherer seine Zahlen aus dem ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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