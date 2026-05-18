Amazon baut sein globales Sofort-Liefernetz massiv aus und testet bereits in mehreren US-Städten Zustellungen innerhalb von 30 Minuten. Gleichzeitig investiert der Konzern Milliarden in neue Logistikzentren, KI-Infrastruktur und das Satellitenprojekt "Amazon Leo". Trotz hoher Investitionen bleibt Amazon dank stark wachsendem Cloud-Geschäft und steigender Umsätze einer der wichtigsten Wachstumstreiber an den internationalen Börsen.Amazon baut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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